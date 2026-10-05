Дощі і похолодання: синоптикиня назвала дату зміни погоди в Україні. Карта
В Україні очікують зміну погодних умов
6 жовтня в Україні буде сонячно, без дощів, а температура вдень становитиме +18...+22 °C. На Закарпатті повітря прогріється до +24 °C, тоді як на північному сході буде прохолодніше – +16...+18 °C.
Про це 5 жовтня повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. За її прогнозом, 6 жовтня погоду в усій країні визначатиме антициклон.
Пост Діденко в Facebook.
Джерело: Скриншот
У Києві очікується +19...+20 °C, опади малоймовірні.
Карта погоди.
Джерело: Укргідрометцентр
7 та 8 жовтня в Україні ще збережеться тепла й суха погода.
Карта погоди.
Джерело: Укргідрометцентр
Карта погоди.
Джерело: Укргідрометцентр
Вже 9 та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання.
Карта погоди.
Джерело: Укргідрометцентр
Карта погоди.
Джерело: Укргідрометцентр
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зима 2026–2027 років може початися з аномального тепла, а найімовірніше похолодання прогнозують на січень. За попереднім прогнозом Climate Impact Company, у цей період у Східній Європі можливі морози та снігопади.
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