Блог | Дороги або ППО? Нам нав'язують хибний вибір

Нам нав'язують хибну дилему: дороги або ППО. Найкраще абсурдність цієї дилеми ілюструє така аналогія: ви прийшли у лікарню із ангіною і зламаною ногою, а вас питають, вам лікувати ногу чи горло?

Якби лікар задав вам таке питання в реальному житті, ви б подивилися на нього, як на ідіота. Бо якщо хворі горло і нога одночасно, лікувати треба і те і те.

Так само з дорогами і ППО. Не можна перестати ремонтувати дороги. Бо якщо не будемо ремонтувати дороги, потім будемо ремонтувати машини, на поганих дорогах гинутимуть люди. Це буде значно дорожче, ніж підтримувати дороги в задовільному стані.

Держава – це сильно складніше, ніж ніж одна людина і проблеми держави сильно складніші за проблеми однієї людини. В державі купа процесів має відбуватися ОДНОЧАСНО. Державі треба не тільки будувати ППО і дороги, а ще вчити дітей, лікувати хворих, забезпечувати біженців, платити пенсії, зарплати військовим і робити ТИСЯЧІ інших важливих справ ОДНОЧАСНО!

Правда в тому, що проблема з ППО НІЯК не пов'язана з будівництвом доріг. Це дві окремі проблеми, які не перетинаються.

Проблема з ППО виникла не тому, що гроші пішли на дороги, а тому, що відповідальні особи ПРОЇБ@ЛИ появу реактивних шахедів.

Про технологічний прорив росіян з реактивним шахедами було відомо давно, про це говорили весь минулий рік. Але відповідальні особи не змогли вчасно налагодити протидію. І коли ці шахеди пішли в серію, виявилося, що збивати їх нічим.

Ця правда дуже неприємна, бо вона означає, що відповідальні особи через свою недбалість і нездатність прогнозувати розвиток війни, винні у людських жертвах і руйнуванні бізнесів.

Для того, щоб зняти вину з відповідальних осіб, придумали, що у всьому винні мери, які будують дороги. Це дуже зручно, бо одним ударом виводяться з-під удару СПРАВЖНІ винуватці неспроможності ППО і послаблюються місцеві громади, які оголошуються марнотратними і відповідальними за удари по їхнім громадам.

Людям таке подобається, бо їм ХОЧЕТЬСЯ вірити, що як тільки перестанемо будувати дороги, з'явиться ППО. Так влаштована людська психіка. Вона чіплятиметься за будь-яку бздуру, аби тільки хтось пообіцяв, що бомбардувань не буде.

Правда, коли перестанемо будувати дороги, шахеди і ракети продовжать літати, бо, як я вже казав, ремонти доріг НЕ МАЮТЬ жодного зв'язку з якістю роботи ППО.

Найгірше у всій цій історії, що люди, які ПРОЇБ@ЛИ появу реактивних шахедів виводяться з під удару і залишаються на своїх посадах.

Це значить, що попереду нові прой@би і нові цікаві історії, що немає тепла і води через те, що держава платить пенсії, або утримує медицину.

Дуже прикро, що багато людей з азартом включилися в цю гру і не хочуть бачити СПРАВЖНІХ причин наших проблем. Пишу про це, щоб ви знали і розуміли, де вас най@бують.

Ми маємо сильно покращити якість державного управління для збереження людських життів.