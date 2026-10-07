Донедавна воював на фронті: внаслідок масованого ракетного удару по Прилуках загинув ветеран поліції Олег Малиш. Фото

Внаслідок масованого ракетного удару по Прилуках 7 жовтня загинув 47-річний ветеран поліції Олег Малиш, який донедавна воював у складі стрілецького батальйону поліції Чернігівщини. Незадовго до трагедії офіцер через стан здоров'я пішов на заслужений відпочинок.

Про це у Telegram повідомила Національна поліція України. Унаслідок ворожої атаки також зазнала поранень дружина Олега Малиша, яка служить у поліції, а її матір загинула; трирічна племінниця отримала поранення.

Олег Малиш понад 20 років служив

Своє життя Олег Малиш присвятив службі в органах внутрішніх справ. До лав правоохоронців він приєднався 2001 року, розпочавши кар'єру на посаді оперуповноваженого карного розшуку у Прилуках, де надалі й проходив службу.

У 2024 році Малиш долучився до стрілецького батальйону Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. Він безпосередньо брав участь у захисті України від російських загарбників.

Загинув ветеран поліції Олег Малиш. Джерело: Національна поліція України

Після звільнення зі служби за станом здоров'я поліцейський повернувся до цивільного життя. Однак 7 жовтня російська ракета обірвала його життя під час масованої атаки на Прилуки.

Дружина загиблого нині перебуває у лікарні у тяжкому стані. Її матір також стала жертвою російського удару, а трирічна племінниця отримала поранення.

Колектив Національної поліції висловив щирі співчуття рідним і близьким Олега Малиша.

Загинув ветеран поліції Олег Малиш. Джерело: Національна поліція України

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинула ціла родина – 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко . Їхня квартира на п'ятому поверсі була повністю знищена влучанням ракети, а ще одна онука, Ольга, вижила.

Як писав OBOZ.UA, російські війська вранці 7 жовтня завдали ракетного удару по Прилуках, внаслідок чого було зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. Люди опинилися під завалами, а на місці удару розпочалися пошуково-рятувальні роботи.