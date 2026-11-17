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Доки в України є армія – буде й надія, або Ми окреслили шлях виходу з війни
3D візуалізація попередніх н...
Джерело: Areal Vision, скриншот з відео
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Ураження Кримського мосту ще раз нагадало одну дуже просту і дуже важливу річ: всі перемовини, форуми, всі виступи перед парламентами інших держав, всі інтерв'ю із світовими ЗМІ і зустрічі із світовими лідерами можливі ВИКЛЮЧНО завдяки Силам Оборони України.
Вся політика і дипломатія нічого не варта, коли не опирається на СИЛУ.
Збройні Сили України постійно шукають шляхи АСИМЕТРИЧНОЇ відповіді на агресію більшої, багатшої, чудово натренованої вбивати, країни.
Виглядає так, що в#єбони Трампа і Маска із Старлінками привели до того, що Сили Оборони знайшли технологічне рішення високоякісного супутникового зв'язку через іншу платформу, яку нам не глушать в Криму, як робили упороті трампістські під@раси.
Сьогодні шлях виходу з війни окреслений максимально чітко: нанесення максимального ураження ворогу, яке робить неможливою подальше продовження війни.
Ніякі перемовини кінця війни не принесуть. Тільки українська армія і український солдат як ЄДИНИЙ справжній захисник української нації.
На жаль, росіяни володіють ракетними технологіями, які так і не були відновлені у нас. Тому сьогодні прилетіло по київським мостам і буде прилітати ще.
Україна знову без світла, тепла, подекуди – водопостачання.
Але поки у України є армія – буде й НАДІЯ і багато радісних днів перемог і успішних операцій до примусу росії до миру.
Зберігаймо здатність відчувати нашу СИЛУ і радіти успіхам своїх воїнів. Ми переможемо.
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