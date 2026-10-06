Докладаємо зусиль, щоб ЄС якнайшвидше відкрив нові кластери для України, – Порошенко

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав чергову партію комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" для захисту українських позицій та об’єктів критичної інфраструктури. Під час зустрічі з військовими фахівцями п’ятий президент також повідомив про результати переговорів з європейськими партнерами впродовж останніх днів.

Про це повідомив політик у своїх соцмережах.

За словами Порошенка, Україна може очікувати на відкриття ще двох переговорних кластерів, присвячених внутрішньому ринку та конкурентоспроможності.

"Ми провели переговори в Європарламенті, була зустріч з Групою друзів, провели переговори з Єврокомісаром, на Політасамблеї Європейської народної партії про те, щоб нам відкрили кластери. До 15-го числа, якщо Україна виконає своє домашнє завдання, ми можемо очікувати відкриття двох кластерів. І залишиться відкрити ще два кластери для прискорення процесу європейської інтеграції. Цим і займається "Європейська Солідарність", – сказав лідер партії.

Порошенко передав чергову па... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"Я вчора спеціально повернувся для зустрічі з Мерцем. Мільярд євро канцлер передав як збільшення німецької допомоги. Німці на сьогоднішній день займають лідируючу позицію, до 35% всієї допомоги Європейського Союзу робиться німцями", – сказав Порошенко.

"Ми намагаємося зараз покращити якість законопроєктів, обговорити їх з нашими європейськими партнерами. І все ще зберігаємо стриманий оптимізм, що ми будемо почуті", – говорить Петро Порошенко.

Він також зазначив, що триває робота над постачанням в Україну легких штурмовиків A-29 Super Tucano, які здатні посилити захист українського неба.

Порошенко передав чергову па... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"Удари по мостах, корки, які паралізують Київ, удари по лікарнях, багатоповерхівках, об’єктах критичної енергетичної інфраструктури "Бандеролями", реактивними шахедами – на жаль, ми можемо констатувати, що технологічну перевагу, забезпечену в попередні роки, росія не тільки наздогнала, а й претендує на випередження. Нам потрібні нові дрони-перехоплювачі", – констатує Порошенко.

"Щодо літаків, включно з Super Tucano, ведуться переговори. Ми працюємо з нашими партнерами в Європейському Союзі, які вже мають контракти, щоб швидше ці літаки мали можливість протистояти ворогу. Ми ведемо переговори про збільшення поставок ракет-перехоплювачів для F-16", – сказав Порошенко.

Порошенко передав чергову па... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"Ми інвестуємо в розробки R&D для засобів ПДТР. Ми маємо вже перші дуже обнадійливі успіхи, коли шахеди впали в Дніпро без підривів, коли від двох промислових об’єктів вдалося їх відвести, і це зробили нові модернізовані "Ай-Петрі". Сьогодні ми передаємо 10 комплексів в рамках контракту до складу Збройних Сил. Це стало можливим, тому що виробництво переведене на воєнні рейки, на максимальне збільшення кількості модернізованого обладнання, яке ми поставляємо у війська", – зауважив Порошенко.