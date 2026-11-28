До якого віку чоловіки можуть вільно виїжджати з України та які документи потрібні на кордоні: детальне роз’яснення

Під час воєнного стану право чоловіків на виїзд з України залежить від віку та наявності законних підстав. За загальним правилом громадяни віком від 18 до 22 років включно можуть перетинати кордон без додаткового підтвердження мети поїздки.

Після досягнення 23 років цей дозвіл перестає діяти, тому для виїзду потрібна інша передбачена законом підстава. Окремі правила встановлені для неповнолітніх, чоловіків віком від 23 до 25 років та громадян, яким виповнилося 60 років.

До скількох років чоловіки можуть виїжджати за кордон

Відповідно до пункту 2-19 Правил перетинання державного кордону, під час воєнного стану обмеження не поширюються на чоловіків віком від 18 до 22 років включно, крім випадків, визначених пунктом 2-14 цих Правил.

Зміни Кабінет Міністрів запровадив постановою від 26 серпня 2025 року №1031. Вони набрали чинності 28 серпня 2025 року та продовжують діяти у листопаді 2026 року.

Отже, виїхати за віковою підставою можна до досягнення 23 років. Для цього не потрібно підтверджувати мету поїздки навчанням, роботою чи лікуванням або оформлювати відстрочку від мобілізації.

Які документи потрібні чоловікам до 23 років

Для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років включно необхідно мати:

паспортний документ, який дає право на перетин державного кордону;

військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Згідно з роз’ясненням Міністерства внутрішніх справ, військово-обліковий документ потрібно пред’явити на вимогу прикордонника. Такий обов’язок передбачений частиною шостою статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відсутність документа може стати підставою для відмови у виїзді. Також віковий дозвіл не скасовує інших законних обмежень, які можуть стосуватися конкретної особи.

Хто не може виїжджати навіть до 23 років

Винятки передбачені для категорій чоловіків, визначених пунктом 2-14 Правил перетинання державного кордону. Зокрема, це депутати місцевих рад, судді, прокурори, керівники окремих державних органів та їхніх структурних підрозділів, а також працівники, заброньовані за органами державної влади й місцевого самоврядування.

Для таких осіб виїзд за загальним правилом здійснюється на підставі рішень про службові відрядження, крім окремих передбачених Правилами випадків. Спеціальні вимоги також діють для військовослужбовців.

Чи можна виїхати за кордон у 23, 24 або 25 років

Після 23-річчя чоловік втрачає право на виїзд лише за віковою підставою. Те, що йому ще не виповнилося 25 років, саме по собі не дає дозволу на перетин кордону.

Водночас пункт 2-20 Правил №57 передбачає окремий порядок для чоловіків віком від 23 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України або розвідувальному органі Міністерства оборони на умовах, визначених законом. До укладення контракту вони не повинні були проходити військову службу, крім базової військової служби.

Для виїзду за цією підставою потрібні довідка про укладення контракту та військово-обліковий документ.

Хто може виїжджати за кордон після 23 років

Чоловіки після 23 років можуть перетинати кордон за наявності інших законних підстав. Зокрема, це можуть бути:

особи з інвалідністю;

чоловіки, визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, які відповідають вимогам закону;

чоловіки, які самостійно виховують дітей за визначених обставин;

особи, які виховують дітей з інвалідністю, здійснюють постійний догляд або супроводжують людей з інвалідністю;

заброньовані військовозобов’язані та представники інших передбачених законом категорій.

Окремі умови виїзду встановлені для моряків, авіаційного персоналу, спортсменів, працівників сфери культури та медіа.

Водночас відстрочка від мобілізації не завжди дає право на виїзд. Наприклад, навчання у закладі вищої освіти після 23 років саме по собі не є достатньою підставою для перетину кордону. У кожному випадку необхідно виконати вимоги для відповідної категорії та мати підтвердні документи.

З якого віку чоловіки можуть знову вільно виїжджати

Після досягнення 60 років чоловіки за загальним правилом можуть виїжджати за кордон без підтвердження спеціальної підстави, пов’язаної з воєнними обмеженнями.

Водночас для окремих категорій посадовців та осіб, на яких поширюються інші законні обмеження, можуть діяти спеціальні правила. Загального максимального віку, після якого громадянам України заборонено виїжджати за кордон, законодавство не встановлює.

Чи можуть хлопці у 16 та 17 років самостійно виїжджати

Відповідно до частини третьої статті 313 Цивільного кодексу України, особи, які досягли 16 років, мають право самостійно виїжджати за межі України.

Отже, 16- та 17-річним юнакам для цього потрібен належний паспортний документ. За загальним правилом супровід батьків або їхня нотаріально посвідчена згода не потрібні.

У Державній прикордонній службі раніше наголошували, що обмеження щодо виїзду повнолітніх чоловіків не поширюються на 17-річних.

Водночас юнаків, яким у відповідному році виповнюється 17 років, беруть на військовий облік призовників у період з 1 січня до 31 липня. Однак це не обмежує їхнього права на виїзд. Вимога пред’являти військово-обліковий документ на кордоні поширюється на чоловіків від 18 років.

Як можуть виїжджати за кордон діти до 16 років

Діти до 16 років за загальним правилом не можуть самостійно перетинати державний кордон.

Під час воєнного стану вони можуть виїжджати в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата чи сестри, мачухи або вітчима без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.

У супроводі іншої особи виїзд можливий на підставі письмової заяви одного з батьків, засвідченої органом опіки та піклування. Також необхідно мати документи дитини та, за потреби, підтвердження родинних зв’язків або повноважень супроводжуючої особи.

Якщо дитину супроводжує чоловік, на якого поширюються обмеження щодо виїзду, він повинен мати власну законну підставу для перетину кордону. Сам супровід дитини такого права не надає. Крім того, потрібно враховувати вимоги країни призначення.

Що буде, якщо чоловікові виповниться 23 роки за кордоном

Якщо чоловік законно виїхав за віковою підставою, досягнення 23 років під час перебування за кордоном не робить попередній перетин кордону незаконним.

Правила №57 не зобов’язують таких громадян повертатися в Україну до 23-річчя. Однак після повернення чоловікові для наступного виїзду під час воєнного стану знадобиться інша законна підстава, якщо відповідні обмеження на той момент залишатимуться чинними.

Хто ухвалює рішення про пропуск через кордон

Рішення про пропуск конкретної особи ухвалює уповноважений представник Державної прикордонної служби України після прикордонного контролю та перевірки документів.

У разі відмови громадянину мають надати обґрунтоване письмове рішення із зазначенням причин. Це передбачено статтею 14 Закону України "Про прикордонний контроль". Таку відмову можна оскаржити у встановленому законом порядку.

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