До 15 градусів тепла: синоптики уточнили прогноз на четвер в Україні. Карта

У четвер, 19 листопада, в Україні очікується відносно тепла для цієї пори року погода. Найвищі температурні показники прогнозують у південних регіонах.

Тоді як в західних областях стовпчики термометрів покажуть дещо нижчі значення. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Згідно з картою прогнозу, вночі температура повітря в більшості областей становитиме від +4 до +9 градусів. Удень повітря прогріється до +10…+12 градусів у значній частині країни.

Прогноз погоди на четвер, 18 листопада. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

У західних регіонах буде дещо прохолодніше. Зокрема, у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях удень прогнозують близько +10…+12 градусів, а вночі – переважно +5…+7 градусів.

У Києві та області вночі очікується +7…+9 градусів, удень – +10…+12 градусів. На Сумщині температурні показники також становитимуть близько +7…+9 градусів уночі та +10…+12 градусів удень.

Найтепліше буде на півдні України. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях і в Криму денна температура місцями сягатиме +13…+15 градусів. Подібні показники прогнозують і в окремих районах південного сходу.

У центральних областях удень повітря прогріється приблизно до +10…+12 градусів, місцями – до +13 градусів. На сході країни синоптики прогнозують переважно +10…+12 градусів, а в окремих населених пунктах – до +14 градусів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що цього тижня в Україні переважатиме відносно тепла погода, однак майже через день очікуються дощі. Наприкінці тижня в окремих регіонах опади можуть переходити в мокрий сніг, а температура почне знижуватися.