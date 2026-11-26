Діти залізничників і військових поїдуть до Іспанії: Betking Foundation і LALIGA готують третю "Королівську подорож"

Betking Foundation, заснований Павлом Журилом, та іспанська LALIGA готують третю "Королівську подорож". До Іспанії вирушать 22 вихованці футбольної академії ФК "Локомотив", які відвідають матч чемпіонату Іспанії, відомі стадіони та футбольні музеї.

Учасниками стануть діти військовослужбовців і полеглих захисників України, загиблих та почесних залізничників, а також ті, хто постраждав від російської агресії.

ФК "Локомотив" історично пов'язаний з українською залізницею. Під час повномасштабної війни залізничники продовжують евакуювати людей, перевозити гуманітарні вантажі та підтримувати сполучення між містами попри обстріли й атаки на інфраструктуру. Саме тому цього разу до участі запросили вихованців академії клубу.

Головна подія подорожі – матч LALIGA "Ельче" – "Атлетіко Мадрид" 28 листопада. Перед грою всі 22 українські дитини вийдуть на поле разом із футболістами обох команд. Також заплановані екскурсія стадіоном "Мануель Мартінес Валеро" в Ельче, відвідування "Сантьяго Бернабеу", музею "Реала" та Legends: The Home of Football у Мадриді.

"Для мене третя "Королівська подорож" має особливе значення. Українські залізничники щодня доводять, що навіть під обстрілами країна рухається вперед: вони рятують людей, з'єднують міста, працюють попри небезпеку та втрати. Ми хочемо, щоб їхні діти, а також діти, яких торкнулася війна, хоча б на якийсь час забули про тривоги й відчули справжнє дитинство. Побачили великий футбол і повірили, що мрії здійснюються. Адже саме заради майбутнього наших дітей ми всі сьогодні працюємо", – прокоментував засновник Betking Foundation Павло Журило.

"У LALIGA ми переконані, що відповідальність футболу виходить далеко за межі футбольного поля. Підтримка соціальних ініціатив в Україні є важливою складовою нашого прагнення використовувати силу спорту для позитивних змін у суспільстві. Завдяки нашому тривалому партнерству з Betking Foundation ми прагнемо відкривати нові можливості для юних українців, надихати наступне покоління та створювати незабутні враження, які виходять за межі футболу. Проєкт "Королівська подорож" відображає наше переконання, що міжнародні спортивні організації можуть відігравати важливу роль у зміцненні місцевих громад і створенні довготривалого позитивного впливу на суспільство", – зазначив Javier Gurrea-Nozaleda, Head of Partnerships and Licensing at LALIGA.

Іспанську частину поїздки фонд висвітлюватиме в соцмережах. Подробиці українського маршруту з міркувань безпеки повідомлять після повернення учасників.

Це вже третя спільна ініціатива Betking Foundation та LALIGA. У січні 2026 року 20 дітей із родин переселенців і військовослужбовців відвідали Мілан, Сан-Себастьян і Париж та вийшли на поле перед матчем "Реал Сосьєдад" – "Атлетіко Мадрид". У травні ще 22 юні футболісти з академій Олександрії, Львова й Тернополя побували в Італії та Іспанії, де супроводжували гравців "Жирони" та "Реал Сосьєдад".

Інший проєкт фонду, "День із командою Королів", здобув золоту та срібну нагороди Davos Communications Awards 2026, потрапив до шортлистів ICCO Global Awards та European Excellence Awards 2026.

Betking Foundation – український благодійний фонд, заснований Павлом Журилом. Підтримує дітей через спорт, освіту та психологічну допомогу, зокрема дітей військовослужбовців, переселенців і родин, які постраждали від війни.