Діти лишились без матері: на фронті загинула операторка FPV-дронів з позивним "Демон"

На фронті загинула військовослужбовиця та операторка FPV-дронів Валерія Степанова з позивним "Демон", яка служила в 432-му окремому полку безпілотних систем. Її вбив ворожий безпілотник.

Про це повідомив військовий жіночий проєкт "Вона стоїть", а також голова організації Всеукраїнський Інтеграційний Рух ВІР в Україну Олена Олійник. Раніше військова публічно заявляла про пережите сексуальне насильство під час несення служби в іншій бригаді.

Валерія загинула, захищаючи Україну

Валерія Степанова загинула в... Джерело: instagram/shestandsua Розгорнути

Валерія Степанова загинула від ворожого дрона під час виконання бойового завдання. Військова була молодою матір’ю, і її діти залишилися без найдорожчої людини.

"Загинула як Героїня, захищаючи Україну й кожного з нас. Молода, красива, мама. Її діти залишилися без мами. Немає слів, які б могли вмістити цей біль", – йдеться у дописі військового жіночого проєкту "Вона стоїть".

У проєкті також зазначили, що пам’ятатимуть її не лише як військову, а і як жінку, яка наважилася публічно говорити про пережите під час служби.

"Валерія знайшла в собі сили говорити про пережите публічно. Вона мала право на захист, на справедливість, на життя. Мала повернутися до дітей, обіймати їх, бачити, як вони ростуть. Ми пам'ятатимемо її сміливість – і в бою, і в рішенні не мовчати. Її подвиг і внесок у захист України заслуговують на шану", – написала Олена Олійник.

Олена Олійник наголосила на... Джерело: facebook Олена Олійник Розгорнути

Вона також наголосила на необхідності розслідування заявлених Валерією фактів домагання та обставин її загибелі.

За словами Олени Олійник, Валерія на момент загибелі виконувала завдання вже в іншому підрозділі – 432-му окремому полку безпілотних систем. Раніше вона служила у 118-й бригаді ТрО, де, за її власною заявою, зазнала домагань, фізичного насильства та погроз.

Олійник також розповіла, що Валерії подобалося служити в новому підрозділі, вона мріяла стати професійною FPV-пілоткою.

"Її голос не має бути забутий"

Проєкт "Вона стоїть" раніше публікував заяву Валерії про домагання та насильство під час служби у 118-й бригаді ТрО. За словами авторів проєкту, військова знайшла в собі сили говорити про пережите публічно та вимагала захисту і справедливості.

Після її загибелі в "Вона стоїть" заявили, що розслідування викладених Валерією фактів має бути доведене до кінця, а всі, чию вину буде встановлено, мають понести покарання.

На фронті загинула військово... Джерело: instagram/shestandsua Розгорнути

Олена Олійник також закликала провести незалежне, ретельне та неупереджене розслідування обставин загибелі Валерії. Вона наголосила, що необхідно встановити всі обставини її загибелі та перевірити, чи були належним чином розглянуті попередні повідомлення військової та чи вживалися заходи для її захисту.

Водночас Олійник окремо підкреслила, що не стверджує про зв’язок між попередніми заявами Валерії та її загибеллю. За її словами, саме тому обставини смерті військової потребують незалежної перевірки та чітких відповідей.

"Її діти та рідні мають право знати правду. А ми маємо обов’язок не забути її голос. Сподіваємося, нас почують", – наголосила Олена Олійник

У "Вона стоїть" також підкреслили, що загибель Валерії не повинна стати причиною припинення розслідування її попередніх заяв про насильство.

Що відомо про справу Валерії Степанової

У серпні 2026 року Валерія Степанова публічно розповіла про домагання та насильство, яких, за її словами, зазнала під час служби у 118-й окремій бригаді ТрО. Свою заяву військова оприлюднила в Instagram та згодом розповіла про пережите у Threads.

Валерія Степанова публічно р... Джерело: instagram/shestandsua Розгорнути

Вікторія була кулеметницею вогневої групи ДФТГ, проте згодом підписала контракт на посаду операторки безпілотника. Проте після підписання військову спочатку відправили на командно-спостережний пункт, де вона проходила чергування разом з побратимами.

За словами Степанової, під час одного з чергувань представники командування вживали алкоголь і намагалися змусити її випити, а після відмови зачинили в кімнаті, утримували та намагалися торкатися її. Пізніше, за її твердженням, в іншому батальйоні вона знову зазнала фізичного насильства – її били та душили.

Згодом вона самовільно залишила військову частину, пояснивши це тим, що їй не дозволяли перевестися до обраного підрозділу.

Після оприлюднення заяви Степанова повідомила про погрози, а згодом опублікувала відповідь командування 118-ї бригади про початок службового розслідування. Водночас військова зазначала, що її історію намагалися використати в російських інформаційно-психологічних операціях.

Пізніше Степанова уточнила, що її звинувачення стосувалися двох різних батальйонів, а згадку про бригаду вона використовувала як узагальнення. Також вона повідомила, що погрози припинилися. Згодом Валерія долучилася до 432-го окремого полку безпілотних систем, де й служила до своєї загибелі.

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