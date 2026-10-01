Дешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіття

Коли йдеться про корисну рибу, уява зазвичай малює лосось, сьомгу або форель. Однак є значно доступніший варіант, який теж може стати цінним джерелом поживних речовин. Це хамса – невелика морська риба, яку також називають європейським анчоусом.

Хамса – доступна морська риба, яку недарма варто додати до раціону. Якщо вживати її цілою, разом із головою та кістками, вона сприяє довголіттю, а також є джерелом повноцінного білка, омега-3 жирних кислот, вітамінів D і B12 та селену.

Користь вживання дрібної риби цілком підтверджують результати дослідження науковців Медичної школи Університету в Нагої. Вони вивчали майже 80 тис. людей віком від 35 до 69 років і виявили зв'язок між регулярним вживанням дрібної риби та зниженням ризику смертності, зокрема від онкологічних захворювань.

Чим корисна хамса

Головна перевага хамси – у поєднанні поживності та доступності. Її не зовсім складно готувати, а сама риба може бути регулярно присутньою в раціоні без значних фінансових витрат.

Хамса містить омега-3 жирні кислоти, які відіграють важливу роль у нормальній роботі серцево-судинної системи та мозку. Крім того, риба забезпечує організм повноцінним білком, необхідним для підтримання та відновлення м'язової тканини.

У складі хамси є і вітамін B12. Він бере участь у кровотворенні та підтримує нормальну роботу нервової системи. Ще один важливий компонент – селен, який бере участь у роботі антиоксидантної системи організму.

Чому її варто їсти цілою

Дослідження японських вчених стосувалося саме дрібної риби, яку вживають разом із головою та кістками. Науковці пояснюють: саме в кістках містяться унікальні поживні речовини, зокрема кальцій та вітамін А, яких значно більше, ніж у звичайному філе.

Після врахування стану здоров'я, ваги та звичок учасників дослідження вчені встановили, що у людей, які регулярно їли дрібну рибу цілою, показники смертності були суттєво нижчими.

Хамса чи червона риба: що додати до раціону

Поживність риби залежить від її виду, жирності та способу приготування, тому порівнювати хамсу та червону рибу за одним показником не зовсім правильно.

Водночас хамса поєднує невисоку ціну, поживність і простоту приготування, тому може стати хорошим варіантом для регулярного раціону.

Варто лише враховувати спосіб її приготування. Солона або маринована хамса може містити значну кількість натрію, тому з такими продуктами краще не зловживати. Для регулярного харчування можна обирати свіжу або заморожену рибу та готувати її вдома.

Як смачно приготувати хамсу

Хамсу можна смажити, але один із найпростіших способів – запекти її в духовці. Для цього знадобиться 500 г свіжої або розмороженої риби.

Рибу промивають і обсушують. За бажанням можна видалити нутрощі, однак важливо залишити дрібні кістки, адже саме в них міститься основна користь. Далі додають сіль, чорний перець, трохи паприки та лимонний сік.

Хамсу викладають у форму для запікання, зверху додають кільця цибулі та кілька часточок лимона. Запікати хамсу потрібно 15–20 хвилин за температури 190–200 °C.

Також її можна попередньо замаринувати. Для цього використовують лимонний сік, цибулю, свіжу зелень та невелику кількість оливкової олії, після чого рибу запікають у духовці.

Нагадаємо, риба є важливим продуктом для підтримки здоров'я серця та мозку. Експерти назвали шість видів риби, які вирізняються високим вмістом омега-3, вітамінів і мінералів. Серед них – лосось, сардини, форель, оселедець, анчоуси та арктичний голець.

Як писав OBOZ.UA, омега-3 жирні кислоти можуть відігравати важливу роль у підтримці здоров'я мозку. Дослідження показало зв'язок між вищим рівнем цих жирних кислот в організмі та кращими показниками мозкового здоров'я, зокрема більшим об'ємом гіпокампа, який відповідає за пам'ять і навчання.