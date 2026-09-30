Депутати Львівської райради звернулися до правоохоронців через тиск з боку посадовців ЛМР

Депутати Львівської районної ради звернулися до Головного управління Національної поліції у Львівській області та Львівської обласної прокуратури з проханням перевірити дії посадових осіб Львівської міської ради на предмет можливого перешкоджання здійсненню депутатських повноважень. Відповідне звернення було подане 29 вересня під час засідання Львівської районної ради.

Йдеться про ситуацію навколо розгляду питання щодо погодження проєкту землеустрою зі встановлення та розширення меж села Сокільники Львівського району.

У зверненні депутати зазначають, що окремі дії та публічні заяви посадовців Львівської міської ради, на їхню думку, могли бути спрямовані на те, щоб вплинути на позицію депутатського корпусу перед ухваленням рішення щодо Сокільників.

Автори документа просять правоохоронців встановити, чи не вийшли дії представників міської влади за межі допустимого інформування та публічного висловлення позиції та чи не містили вони ознак незаконного перешкоджання депутатам у здійсненні їхніх повноважень.

Що передувало зверненню

Напередодні, 28 вересня, у Львівській районній раді відбулися засідання двох постійних депутатських комісій, які розглядали питання щодо меж Сокільників. На засідання також прибули представники Львівської міської ради, які виступали проти ухвалення відповідного рішення.

Зокрема, керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко говорив про можливі негативні наслідки розширення меж Сокільників, серед яких називав збільшення кількості мешканців, питання водопостачання та потенційний вплив майбутньої забудови на роботу Львівського аеропорту.

Під час засідання Бойко також повідомив депутатам, що міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до правоохоронних органів через інформацію про можливий підкуп депутатів. Посадовець заявив, що депутатам, імовірно, доведеться виділити час для надання пояснень правоохоронцям.

Ці слова викликали дискусію у залі. Водночас сам Бойко згодом наголосив, що лише проінформував депутатів про відому йому інформацію і не стверджував, що хтось із них зазнав тиску чи був підкуплений.

Депутати просять правоохоронців дати оцінку

У зверненні до поліції та прокуратури депутати наголошують, що сама присутність представників Львівської міськради та висловлення ними позиції щодо питання Сокільників може розглядатися як участь зацікавленої сторони у публічному обговоренні.

Водночас, на думку авторів звернення, правоохоронні органи мають перевірити конкретні обставини та встановити, чи не було здійснено спроб незаконного впливу на депутатів з метою схилити їх до прийняття або неприйняття певного рішення.

Таким чином депутати просять ГУ Нацполіції у Львівській області та Львівську обласну прокуратуру провести перевірку викладених у зверненні обставин та надати їм відповідну правову оцінку.