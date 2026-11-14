Де в Україні на дорогах зʼявляться спецавтомобілі-"фантоми" та як вони працюють: розповідаємо

Вже з 16 листопада на дорогах Львівської та Одеської областей розпочнуть патрулювання поліцейські автомобілі-"фантоми". Їх використовуватимуть передусім на найбільш аварійних ділянках, щоб виявляти порушників без необхідності зупиняти їхній транспорт.

Про це повідомив начальник Департаменту національної поліції України Олексій Білошицький. У відомстві пояснили, що порушення фіксуватимуть спецавтомобілі та за яких обставин поліцейські зможуть зупиняти водіїв.

Зовні такі автомобілі нічим не відрізняються від звичайних машин. Водночас вони обладнані спеціальними системами автоматичної фіксації швидкості, які можуть працювати як під час руху, так і в нерухомому положенні.

Прилади здатні контролювати швидкість транспортних засобів одночасно в обох напрямках – попутному та зустрічному. Якщо водій перевищує встановлене обмеження, система автоматично фіксує порушення. Зупиняти автомобіль для цього не потрібно.

Окрім контролю швидкості, екіпажі спецавтомобілів реагуватимуть на інші небезпечні порушення правил дорожнього руху. Зокрема, йдеться про проїзд на заборонений сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії та виїзд на зустрічну смугу.

У таких випадках поліцейські можуть зупинити автомобіль порушника та притягнути водія до адміністративної відповідальності.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що "фантомні патрулі", які з кінця серпня відновили роботу у Києві та області. Вони можуть фіксувати порушення ПДР на будь-яких ділянках дороги. Зокрема, поза дією знаку 5.76, який попереджає про функціонування приладів автоматичної відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.