Де не можна саджати фруктові дерева: невдалі місця в саду

Правильно вибране місце для плодових дерев – одна з головних запорук їхнього здорового росту та щедрого врожаю. Це допомагає рослинам добре вкорінитись і отримати максимум ресурсів на розвиток.

Відповідно, неправильно висаджені дерева розвиваються повільніше, ростуть слабкими і дають менше плодів. Видання Newsweek Romania розповіло, яких ділянок у саду краще уникати.

У низинах, де після дощу застоюється вода

Ділянки, на яких регулярно утворюються калюжі, не підходять для більшості плодових дерев. Якщо ґрунт надовго перезволожується, коріння отримує недостатньо кисню, через що зростає ризик його загнивання. За таких умов молоді дерева повільніше ростуть, їхнє листя може жовтіти, а самі рослини стають вразливішими до хвороб.

Перш ніж садити дерева, поспостерігайте, як швидко вода сходить після сильної зливи. Якщо калюжі регулярно залишаються надовго, краще вибрати інше місце або проконсультуватися з фахівцем щодо облаштування дренажу.

Там, де ґрунтові води залягають близько до поверхні

Ще одна невдала ділянка для плодового саду – та, де ґрунтові води розташовані надто близько до поверхні землі. Надлишок вологи погіршує аерацію ґрунту і може заважати розвитку коріння. Особливо це стосується дерев, коренева система яких проникає глибоко в землю.

Безпечна глибина залягання ґрунтових вод залежить від виду дерева, підщепи та типу ґрунту. Але в цілому, якщо земля часто перезволожується, перед закладанням саду варто звернутися до фахівця.

Застій води, несприятливий м... Джерело: Pexels Розгорнути

У постійній тіні будинку, паркану чи великих дерев

Більшості плодових дерев, зокрема яблуням, грушам, вишням і сливам, потрібна велика кількість світла для повноцінного росту й плодоношення. Якщо дерева більшу частину дня перебуватимуть у затінку, їхні пагони можуть надмірно витягуватися, крона даватиме менше плодів, а врожайність знизиться.

Тому для посадки найкраще вибирати сонячне місце, де дерева зазвичай отримуватимуть щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день. Враховуйте й те, що в міру росту великих дерев поблизу або через розташування будівель затінена ділянка може ставати ще більшою.

У важкому, ущільненому ґрунті з поганим дренажем

Щільний глинистий ґрунт може перешкоджати нормальному розвитку кореневої системи. плодового дерева Після дощів він довго утримує воду, а під час посухи твердіє, ускладнюючи ріст молодих корінців.

Щоб поліпшити умови для саджанців, перевірте структуру ґрунту та за потреби внесіть добре перепрілий компост або інші відповідні органічні матеріали. Якщо проблеми з відведенням води серйозні, можуть знадобитися додаткові заходи. І не варто для вирішення цієї проблеми просто насипати щебінь на дно посадкової ями. У важкому ґрунті це не гарантує відведення зайвої води й навіть може сприяти її накопиченню в ямі.

Забезпечте дереву хороші умови і захист. Джерело: Pexels

У місцях, постійно відкритих для сильного вітру

Сильні пориви вітру найбільше шкодять молодим деревам, які ще не встигли добре вкоренитися. Вітер може ламати крихкі гілки, розхитувати саджанці та прискорювати втрату вологи з ґрунту. Холодний вітер також здатен пошкоджувати квітки під час цвітіння, а несприятливі умови ускладнюють запилення.

Для посадки вибирайте сонячне й відносно захищене місце. Якщо ділянка відкрита для вітру, можна встановити проникну вітрозахисну огорожу або підв'язати молоді дерева до кілків. Водночас не садіть дерева надто близько до високих суцільних парканів, якщо вони створюють надмірну тінь або перешкоджають циркуляції повітря.

Де найкраще садити плодові дерева

Щоб саджанці добре прижилися та повноцінно розвивалися, вибирайте сонячну ділянку з родючим, добре аерованим ґрунтом і належним відведенням води. Уникайте місць, де застоюється вода, постійної тіні та низин, у яких навесні накопичується холодне повітря. Це особливо важливо під час цвітіння, коли дерева особливо вразливі до несприятливих погодних умов.

Перед посадкою враховуйте й особливості конкретного виду. Деякі сорти чутливіші до надлишку вологи, а іншим для ефективного запилення потрібні сумісні сорти поблизу. Не забувайте також дотримуватися рекомендованої відстані між деревами, щоб їхнє коріння та крони мали достатньо простору для розвитку.

Правильно вибране місце від самого початку створює кращі умови для вкорінення, росту й плодоношення. Так можна зменшити ризик проблем, пов'язаних із невідповідним ґрунтом, і підвищити шанси на здоровий урожай у наступні роки.

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