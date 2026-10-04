Дбав про тепло для дітей у школі: на війні загинув воїн із Сумщини Сергій Олійник

На фронті у бою з російськими окупантами загинув воїн із Сумщини Сергій Олійник. Життя захисника обірвалося 30 вересня.

До мобілізації на початку 2024 року Сергій Олійник працював у котельній місцевої школи. Про втрату повідомив міський голова Кролевця Віктор Лехман.

Що відомо про Героя

"З глибоким сумом та скорботою повідомляємо: у бою за Україну, її свободу та незалежність загинув наш мужній воїн-земляк, Герой – Сергій Олійник", – написав Лехман на своїй Facebook-сторінці 3 жовтня.

Сергій Олійник. Джерело: Facebook-сторінка Віктора Лехмана

Сергій Олійник народився 20 червня 1976 року у селі Ярославець, що нині входить до Кролевецької громади.

З цим селом було пов'язане все життя Сергія: там минуло його дитинство і шкільні роки, там він створив родину, виховував доньку і дочекався на онука.

До того, як одяг військовий однострій, Сергій Олійник працював оператором котельні у Тулиголівській ЗОШ, де дбав про тепло та затишок для дітей та вчителів.

12 лютого 2024 року Сергія призвали до лав ЗСУ по мобілізації. Відтоді він захищав Україну зі зброєю в руках.

"Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну її свободу і незалежність, загинув 30 вересня 2026 року. У військовослужбовця залишилися батько, дружина, донька, внук, сестри та зять. Щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям Сергія Миколайовича та всім хто його знав. Розділяємо ваш невимовний біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", – зазначив міський голова Кролевця.

Час та місце прощання з воїном поки невідомі. Про них у громаді пообіцяли повідомити окремо.

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