Число душі для кожного знака зодіаку: як правильно розрахувати

Щоб розрахувати число душі за днем народження, складіть цифри дня й повторюйте додавання, доки не отримаєте число від 1 до 9. У нумерології цей спосіб однаковий для всіх знаків зодіаку: місяць і рік у розрахунок не входять.

Як звести день народження до однієї цифри й чому знак зодіаку не визначає результат, розповідає "OBOZ.UA". Якщо ви народилися з 1-го по 9-те число, додавати нічого не потрібно: день народження і є вашим числом душі.

Як скласти цифри дня народження

Для двоцифрового дня складіть десятки й одиниці. Наприклад, для 24-го числа розрахунок такий: 2 + 4 = 6. Сума вже одноцифрова, тож на цьому можна зупинитися. Нуль у даті нічого не додає: для 30-го числа результат дорівнює 3, бо 3 + 0 = 3.

Якщо перша сума має дві цифри, складіть їх ще раз. Для 29-го числа це два кроки: спочатку 2 + 9 = 11, потім 1 + 1 = 2. Отже, за цим способом число душі для народжених 29-го – 2.

Для 29-го числа потрібно двічі скласти цифри. Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA

Які дні народження дають однаковий результат

Без додавання можна обійтися, якщо знайти свій день народження серед дат з однаковим результатом. Число душі 1 відповідає 1-му, 10-му, 19-му й 28-му числам місяця; 2 – 2-му, 11-му, 20-му й 29-му; 3 – 3-му, 12-му, 21-му й 30-му.

Число 4 отримують народжені 4-го, 13-го, 22-го й 31-го; 5 – 5-го, 14-го й 23-го; 6 – 6-го, 15-го й 24-го. Для 7 це 7-ме, 16-те й 25-те числа, для 8 – 8-ме, 17-те й 26-те, а для 9 – 9-те, 18-те й 27-ме.

Як число душі співвідноситься зі знаком зодіаку

У цій схемі немає окремого числа для Овна, Тельця, Близнят, Рака, Лева чи Діви. Те саме стосується Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козорога, Водолія та Риб. Щоб знайти число душі для конкретної людини, достатньо знати, якого числа вона народилася.

Наприклад, люди, народжені 5 і 6 квітня, мають один знак – Овен, але їхні числа душі різні: 5 і 6. А народжені 5 і 23 квітня мають різні знаки – Овен і Телець, – проте однакове число душі: для 5 квітня це 5, а для 23 квітня – 2 + 3 = 5.