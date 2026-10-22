Чисельність населення України знову скоротилася: в Інституті демографії назвали цифри і причини

Станом на середину 2026 року чисельність населення України становила 28,5 млн осіб. За цей час країна втратила близько пів мільйона жителів, і значною мірою це пов'язано з виїздом за кордон, а не із загибеллю людей.

Про це директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова заявила під час 10-го Українського жіночого конгресу. Відеозапис заходу оприлюднили на YouTube.

"Ми буквально кілька днів тому завершили роботу над оцінкою чисельності населення на середину року (2026 року) – 28,5 млн. Пів мільйона ми втратили. Це не стільки через загибелі, скільки все ж таки через виїзд", – сказала Лібанова.

За словами науковиці, на демографічну ситуацію в Україні найбільше впливає міграція – як внутрішня, так і зовнішня.

Водночас Лібанову непокоїть можливий відтік населення після скасування воєнного стану. Вона припускає, що чоловіки, які отримають можливість виїхати за кордон, можуть вирушити туди, де перебувають їхні родини. Додатковим чинником ризику, на її думку, стане неспроможність України запропонувати їм роботу та зарплату, які вони вважатимуть гідними.

"Мене в плані міграції турбує не те, що відбувається зараз, скільки те, що буде після скасування воєнного стану, коли чоловіки отримають можливість виїздити, коли повернуться з фронту. Роботу і зарплату, які вони вважатимуть для себе гідними, ми їм запропонувати не зможемо", – зазначила директорка Інституту демографії.

За словами Лібанової, у такому разі постане питання, де возз'єднуватимуться українські родини – в Україні чи за кордоном. Науковиця не виключає, що після скасування воєнного стану країну може очікувати нова хвиля виїзду чоловіків.

"Я дуже боюсь, що з’явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля. Це цілком ймовірно", – наголосила вона.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що тимчасовий захист у країнах ЄС, яким користуються понад 4,4 млн українців, діятиме до 4 березня 2028 року. Після цього для подальшого легального проживання можуть знадобитися інші дозволи, зокрема на підставі роботи, навчання або возз'єднання сім'ї. Водночас остаточних рішень щодо умов перебування українців після цієї дати ще не ухвалено.

Європейський комітет регіонів закликає завчасно підготувати перехід до нових правил і забезпечити можливість добровільного та безпечного повернення українців на батьківщину. Закінчення тимчасового захисту не означатиме автоматичного примусового повернення всіх українців – подальше перебування залежатиме від рішень ЄС і наявності інших законних підстав для проживання.