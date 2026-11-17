Чим підживити заміокулькас: дієве добриво із 4 інгредієнтів

Заміокулькас, хоч і вважається рослиною витривалою, все ж може почати чахнути буквально на очах. Якщо ви точно впевнені, що це не через помилки догляду, спробуйте підживити рослину, щоб вона могла відновити силу.

Як пише видання Deccoria, допомогти у цьому може добриво домашнього приготування. Для нього вам знадобляться всього чотири простих продукти – рис, яєчна шкаралупа, бананова шкірка та кава.

Чому заміокулькас перестає рости

Іноді заміокулькас починає розвиватися повільніше через природні процеси старіння. Навіть за сприятливих умов і правильного догляду ця рослина росте неквапливо, а часом досить довго не випускає нових листків

Однак причиною погіршення її стану може бути й нестача світла. Заміокулькас добре переносить затінок, але за повної відсутності освітлення росте повільніше. Якщо світла бракує тривалий час, рослина поступово слабшає. Тому горщик краще поставити в добре освітлене місце, куди потрапляє розсіяне сонячне проміння.

Ще одна можлива причина уповільнення росту – низька температура. Заміокулькас любить тепло, а тривале переохолодження може серйозно йому нашкодити. Тому не варто ставити горщик біля холодного вікна чи балконних дверей. Не менш важливо стежити за поливом. Заміокулькас накопичує вологу в м'ясистих пагонах і листках, тож частого зволоження не потребує. Якщо ґрунт постійно залишається мокрим, особливо за відсутності належного дренажу, коріння та бульби можуть почати гнити. Через це рослина слабшає і майже перестає рости.

Для заміокулькаса потрібен пухкий, водопроникний ґрунт, у якому не застоюватиметься зайва волога. Також важливо не турбувати рослину під час періоду спокою – восени та взимку. У цей час її ріст природно сповільнюється, потреба у воді зменшується, а підживлювати її не рекомендується. Нестача поживних речовин теж може погіршити стан заміокулькаса, але насамперед у період активного росту.

Суміш можна використовувати... Розгорнути

Домашнє добриво для стимуляції росту заміокулькаса

Якщо заміокулькас почав чахнути, не варто зосереджуватися лише на його листі. Часто проблема криється в кореневій системі: саме міцні бульби забезпечують повноцінний розвиток рослини та її ріст. Тому можна спробувати просте добриво для підживлення, для якого знадобляться продукти,, які можна знайти у себе на кухні. Для його приготування знадобляться:

шкірка одного банана;

суха шкаралупа двох яєць;

1 чайна ложка меленої кави;

400 мл води.

Спочатку наріжте бананову шкірку невеликими шматочками. Вона містить калій, трохи фосфору та інші речовини, які можуть бути корисними для рослин. Покладіть шматочки в блендер і додайте чисту суху яєчну шкаралупу, попередньо трохи подрібнивши її руками. Вона стане джерелом кальцію. Потім всипте рис, що містить крохмаль та інші органічні сполуки. Насамкінець додайте каву, багату на магній, фосфор та інші мінеральні речовини. У поєднанні ці компоненти утворюють суміш, яку пропонують використовувати для підживлення рослин. Залийте все водою та збийте блендером до однорідної консистенції.

Подрібнення інгредієнтів допомагає швидше вивільнити органічні сполуки, які потрапляють у ґрунт і до коріння. Готову суміш потрібно процідити, щоб отримати однорідну темну рідину без твердих частинок. Після цього розведіть її ще одним літром чистої води. Отриманий засіб можна використовувати чотирма способами.

Перший варіант – протирати нею листя заміокулькаса. Другий – перелити рідину в пляшку з розпилювачем і обприскувати нею простір навколо рослини. Найкраще робити це вранці або ввечері, коли температура повітря невисока.

Третій спосіб – поливати заміокулькас під корінь, щоб суміш потрапляла безпосередньо до кореневої системи. Так рослина отримуватиме речовини, необхідні для розвитку. Важливо вносити рідину невеликими порціями, щоб вона поступово вбиралася в ґрунт.

Четвертий варіант – перелити залишки добрива в пластикову пляшку з герметичною кришкою та поставити в холодильник. Там суміш можна зберігати ще 5-7 днів. Перед наступним використанням потрібно дати їй нагрітися до кімнатної температури. Після цього рідину можна розпилити навколо рослини або полити нею ґрунт.

За регулярного догляду приблизно через три місяці заміокулькас має стати помітно зеленішим і почати краще рости. Він може випустити нові м'ясисті листки, завдяки чому кущ стане густішим, а коренева система розростеться. Згодом можуть з'явитися навіть квіткові бруньки.

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