Чим підживити кущі смородини перед зимою: ягід буде значно більше

Саме правильний осінній догляд визначає, скільки буде ягід на кущі смородини у вашому саду. І оптимальний час подбати про рослину наступає саме в жовтні.

Щоби підготувати смородинові кущі до холодів, достатньо кількох простих процедур із догляду та гарного підживлення. Видання Deccoria розповіло, що закласти під кущі, щоб наступного літа мати чудовий врожай.

Чим підживити смородину восени

Смородина, як і інші ягідні кущі після завершення плодоношення, зараз готується до зимового спочинку. Настав самий час забезпечити її поживними речовинами, які рослина вичерпала протягом сезону. Це зміцнює кущі перед майбутніми морозами, підвищує їхню стійкість до хвороб і шкідників, а також гарантує ще кращий урожай наступного року.

Осіннє підживлення смородини має зовсім іншу мету, ніж весняне. У цей період рослини не стимулюють до активного росту, а навпаки – підтримують їхню кореневу систему та сприяють здерев'янінню пагонів. Для цього насамперед потрібні такі елементи, як фосфор і калій, а також кальцій, магній та залізо. А от за азот братися вже не варто.

Усі необхідні елементи, які так важливі для смородини восени, дає базальтове борошно. Водночас воно зовсім не містить азоту, який у цей час тільки зашкодив би. Саме тому за цим натуральним добривом я завжди беруся у жовтні.

Осіннє підживлення смородини... Джерело: Unsplash Розгорнути

Як підживити смородину базальтовим борошном

Базальтове борошно не вважається класичним добривом, однак воно поліпшує структуру ґрунту і насичує його поживними речовинами. Для підживлення смородини просто розсипте його під кожним кущем – приблизно по дві жмені на рослину. Далі злегка пройдіться граблями, щоб перемішати добриво з землею, і одразу ж полийте.

Не маєте під рукою базальтового борошна? Восени чудово підійде й старий випробуваний городній спосіб – деревний попіл. Його можна розсипати безпосередньо під кущі або зробити рідку підживу. Для цього у відро з 10 літрами води засипте 1 склянку деревного попелу (найкраще просіяного через сито) і залиште настоюватися на ніч. На один дорослий кущ смородини потрібно близько 3-4 літрів такого розчину. Поливайте рослину по периметру крони, трохи відступаючи від самих пагонів. Застосовуйте таке підживлення лише один раз, щоб надмірно не підвищити pH ґрунту, адже попіл має лужну реакцію.

З-поміж натуральних засобів також рекомендують застосовувати визрілий компост. Кущі варто замульчувати ним у період із вересня приблизно до середини жовтня. Також зручними у використанні є готові осінні багатокомпонентні суміші, однак вони, на відміну від органіки, не мають такого позитивного впливу на якість самого ґрунту.

Що ще зробити восени, аби підготувати смородину до зими

Смородина потребує не лише підживлення, а й інших доглядових процедур, щоб без ушкоджень пережити зиму та здивувати рясним урожаєм наступного року. Тому, перш ніж розсипати під кущами базальтове борошно, почніть із повного прибирання ділянки – зберіть опале листя і залишки старої мульчі, де можуть ховатися спори грибів та шкідники.

Також не забувайте про обрізку смородини після збору врожаю та про її регулярний полив, особливо якщо осінь видалася сухою. Крім того, обережно розпушуйте ґрунт навколо кущів, аби вода легше просочувалася всередину. Робити це треба дуже аккуратно, адже коренева система у смородини розташована близько до поверхні. Наостанок розсипте під кущами соснову кору – це допомагає втримати потрібну вологість і надійно захищає коріння під час суворих зимових морозів.

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