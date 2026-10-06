Чим обробити ділянку перед посадкою часнику: це дуже важливо

Щоб отримати хороший урожай озимого часнику, важливо ретельно підготувати ділянку під його посадку. Звісно, восени важливо зловити вдалі погожі дні, але також необхідно очистити ґрунт від прихованих інфекцій та забезпечити рослинам захист на період зимового спокою.

Якщо знехтувати цими етапами, навіть найкращий посадковий матеріал може згнити за зиму або дати слабкі, хворобливі сходи навесні. Як правильно підготувати грядку під озимий часник, розповіло видання "На пенсії".

Щоб уберегти майбутній урожай часнику від гнилі та грибків, землю обов'язково треба продезінфікувати мідним купоросом. Коли ділянка відносно чиста і в попередні роки там не спостерігалося спалахів хвороб, цілком вистачить профілактичного розчину: 1 столова ложка засобу на відро води (10 літрів). Отриманою рідиною щедро поливають грядку з розрахунку близько 3 літрів на кожний квадратний метр. Якщо ж минулого сезону городину на цій ділянці вражали фітофтора чи інші інфекції, дозування доведеться суттєво збільшити – до 50-100 грамів купоросу на ті ж 10 літрів води. До речі, такий запобіжний захід однаково чудово працює як для часнику, так і для озимої цибулі.

Щодо самого висаджування, то тут діє просте правило: чим більша головка та сам зубчик, тим більший урожай ви отримаєте в результаті. Але важливо правильно розмістити його в землі. Оптимальна глибина загортання часнику в ґрунт становить приблизно 10 сантиметрів. Саджати глибше не варто, бо тендітним паросткам навесні буде важко пробитися крізь товстий шар землі.

Що стосується календарних термінів, то зазвичай висадку намагаються завершити до кінця жовтня. Проте найнадійніший орієнтир – це реальна погода за вікном і найближчий прогноз, адже часник має встигнути вкорінитися до морозів, але не випустити зелені стрілки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який сидерат найкраще посадити на місці помідорів восени.