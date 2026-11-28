Чи можуть вручити повістку в Україні вночі: детальне пояснення

Повістку військовозобов’язаному в Україні можуть вручити в будь-який час доби, зокрема пізно ввечері або посеред ночі. Законодавство не обмежує оповіщення лише денними годинами.

Водночас уповноважені особи під час вручення повістки повинні дотримуватися встановленої процедури. Про це повідомляє Сумський обласний ТЦК та СП.

Чи можуть вручити повістку вночі

Законодавство не встановлює обмежень щодо часу доби, коли військовозобов’язаним можуть вручати повістки. Зокрема, пункт 35 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, передбачає можливість цілодобового оповіщення.

Тобто уповноважені особи можуть вручити повістку не лише вдень, а й пізно ввечері або посеред ночі.

"Повістку можуть вручити цілодобово. І сама по собі нічна година не робить таке вручення незаконним", – наголошують у Сумському обласному ТЦК та СП.

Де можуть вручити повістку та хто має на це право

Перелік місць, де військовозобов’язаним можуть вручати повістки, визначений пунктом 35 Порядку №560. Згідно з документом, оповіщення можуть проводити:

за місцем проживання або перебування;

за місцем роботи чи навчання;

у громадських місцях, громадських будинках і спорудах, а також місцях масового скупчення людей;

на блокпостах і пунктах пропуску через державний кордон України;

безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Водночас пункт 31 Порядку №560 визначає, хто саме має право вручати повістки. Це можуть бути представники ТЦК та СП, районних і міських державних або військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також відповідних підрозділів розвідувальних органів і СБУ – у межах визначених законом повноважень.

Під час оповіщення уповноважена особа повинна відрекомендуватися. На вимогу громадянина вона має пред’явити документ, що посвідчує особу, та службове посвідчення.

Крім того, пункт 40 Порядку передбачає фото- та відеофіксацію процесу вручення повістки представниками ТЦК та СП або поліцейськими.

Чи можуть вручити повістку вночі вдома та заходити до житла

Можливість вручати повістки цілодобово не означає, що уповноважені особи можуть ігнорувати інші вимоги законодавства. Вони зобов’язані діяти в межах своїх повноважень і дотримуватися встановленої процедури.

Зокрема, право вручити повістку вночі не дає права без законних підстав проникати до житла. Недоторканність житла гарантує стаття 30 Конституції України.

У Сумському обласному ТЦК та СП підсумовують: "Отже, відповідь однозначна: повістку можуть вручити навіть посеред ночі. Але час доби не звільняє уповноважених осіб від обов’язку дотримуватися закону".

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