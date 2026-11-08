Мобілізація в Україні.

Чи можуть в Україні мобілізувати батька, який залишився з дитиною після розлучення: нюанси законодавства

Розлучення і той факт, що дитина залишилася жити з батьком, не гарантують автоматичного звільнення від призову. Сам по собі статус розлученого з дитиною батька не дає права на відстрочку від мобілізації.

Для цього потрібні чіткі законодавчі підстави та документальне підтвердження. OBOZ.UA з’ясовував, чи можуть в Україні мобілізувати батька, який залишився з дитиною після розлучення.

Проживання дитини з батьком

Якщо після розірвання шлюбу дитина за домовленістю батьків або рішенням суду залишилася з батьком, це автоматично не означає, що чоловік виховує її самостійно.

Щоб отримати відстрочку на цій підставі, військовозобов’язаному доведеться офіційно підтвердити факт самостійного виховання та утримання. Законодавство відносить до таких випадків особливі обставини з боку матері: її смерть; позбавлення її батьківських прав; визнання матері безвісти зниклою; відбування матір’ю покарання в місцях позбавлення волі.

Багато дітей і нюанс з аліментами

Чоловік, на утриманні якого перебувають троє або більше дітей віком до 18 років, зберігає право на відстрочку і після розлучення.

Однак тут є важлива деталь – сплата аліментів. Якщо у військовозобов’язаного є заборгованість зі сплати аліментів, що перевищує суму платежів за три місяці, право на відстрочку на цій підставі втрачається.

Догляд за колишньою дружиною та дитиною

Після офіційного розірвання шлюбу чоловік втрачає право на відстрочку, пов’язану із сімейним статусом подружжя. Зокрема, він більше не може оформити відстрочку через те, що колишня дружина має інвалідність або потребує постійного догляду.

Розірвання шлюбу не скасовує інших передбачених законом сімейних обставин. Чоловік і надалі може претендувати на відстрочку, якщо: виховує та утримує дитину з інвалідністю; здійснює постійний догляд за близькими родичами, категорії яких чітко визначені українським законодавством.

Отже, сам факт розлучення та спільного проживання з дитиною не є підставою для звільнення від мобілізації. Вирішальними факторами залишаються конкретні життєві обставини та наявність повного пакета підтверджувальних документів для ТЦК і СП.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що в Кіровоградській області юрисконсульта медичного закладу мобілізували наступного дня після закінчення строку його попереднього бронювання – саме тоді роботодавець подав нову заяву на відстрочку. Чоловік оскаржив у суді рішення військово-лікарської комісії про придатність до служби та наказ територіального центру комплектування про його призов.