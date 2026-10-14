Чи можуть мобілізувати студентів в Україні: є важливі нюанси

Під час воєнного стану навчання у виші не завжди гарантує студентам автоматичне право на відстрочку від мобілізації. Існує низка критично важливих факторів, через які особа, яка здобуває освіту, може підлягати призову.

Відстрочка залежить від форми навчання, рівня освіти та внесення даних до державних реєстрів. Такі норми передбачені Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Форма навчання та повторний диплом

Згідно з чинним законодавством, право на відстрочку не поширюється на осіб, які навчаються за заочною, дистанційною або вечірньою формою. Це зумовлено тим, що такі форми навчання не вимагають від студента щоденної особистої присутності на лекціях та семінарах в аудиторіях, а отже, звільнення від служби в армії їм не надається.

Також закон виключає можливість отримати відстрочку під час повторного здобуття освіти. Наприклад, якщо громадянин вирішив вдруге отримати диплом на тому самому освітньому рівні, наприклад, другий бакалаврат або другу магістратуру. Юридично це не надає студенту жодного захисту від мобілізації.

Короткострокові курси та військові програми

Право на відстрочку не надають і різні короткострокові програми: сертифікаційні програми; підготовчі відділення; мовні школи.

Такі курси не входять до системи офіційних державних освітніх рівнів, тому їхні слухачі підлягають мобілізації на загальних підставах.

Окрема ситуація складається з військово-навчальними та спеціальними закладами. Навіть навчання на денному відділенні за оборонними та спеціальними напрямками не дає права на відстрочку. Це пов’язано з тим, що такі програми призначені для цілеспрямованого формування кадрового резерву сил безпеки та оборони.

Нагадаємо, станом на вересень 2026 року в Україні від мобілізації було заброньовано близько 1,4 млн осіб. Найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.

Також OBOZ.UA писав про студента, якого мобілізували після скасування відстрочки, незважаючи на навчання за денною формою. Під час перевірки представники ТЦК засумнівалися, чи справді чоловік навчається, зокрема через його відповіді на запитання про спеціальність та навчальний план.