Чи можуть мобілізувати чоловіків з третьою групою інвалідності: детальне пояснення

Чоловіки з III групою інвалідності мають право на відстрочку від мобілізації в Україні у 2026 році. Законодавство не встановлює обмежень залежно від групи інвалідності, тому ця підстава поширюється на людей з I, II та III групами.

Водночас для отримання відстрочки необхідно офіційно підтвердити свій статус і належним чином оформити документи. Як це зробити, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію та коли відстрочку продовжують автоматично – розповідає OBOZ.UA.

Чи можуть мобілізувати людину з III групою інвалідності у 2026 році

Військовозобов'язані, яким у встановленому законом порядку надали будь-яку групу інвалідності, не підлягають призову під час мобілізації. Це передбачено пунктом 2 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У цій нормі немає поділу на I, II чи III групи. Відповідно, людина з офіційно встановленою III групою має таке саме право на відстрочку, як і люди з іншими групами інвалідності.

Також не має значення, через яке саме захворювання або порушення здоров'я людині встановили інвалідність. Головна умова – статус має бути оформлений відповідно до чинної процедури.

Водночас сам діагноз, медична довідка про захворювання, лікарняний або направлення на оцінювання повсякденного функціонування ще не підтверджують встановлення інвалідності. Для отримання відстрочки необхідно мати офіційні документи, які засвідчують відповідний статус.

Чи можна добровільно піти служити з III групою інвалідності

Наявність інвалідності не позбавляє людину права добровільно вступити на військову службу. Частина друга статті 23 Закону про мобілізацію передбачає, що військовозобов'язані з інвалідністю можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Тобто відстрочка захищає від примусового призову під час мобілізації, але не забороняє добровільно долучитися до війська.

Водночас можливість проходження служби визначається з урахуванням установлених вимог і стану здоров'я кандидата.

Як оформити відстрочку з III групою інвалідності у 2026 році

Наявність інвалідності є законною підставою для відстрочки, однак її необхідно належним чином оформити. У 2026 році це можна зробити двома способами: через застосунок Резерв+ або особисто через ЦНАП.

Через Резерв+

Для оформлення відстрочки онлайн потрібно:

відкрити в застосунку розділ "Сервіси";

обрати пункт "Запит на відстрочку";

зазначити відповідну підставу;

надіслати запит.

Після цього система перевірить інформацію через державні реєстри. Якщо дані підтвердяться, відстрочка відобразиться в електронному військово-обліковому документі.

Через ЦНАП

Якщо оформити відстрочку онлайн не вдається, можна звернутися до центру надання адміністративних послуг. Там приймуть необхідні документи та передадуть їх на розгляд відповідної комісії.

Важливо, що ЦНАП самостійно не ухвалює рішення про надання відстрочки.

Для підтвердження III групи інвалідності можуть знадобитися:

довідка до акта огляду МСЕК;

витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення або посвідчення про призначення соціальної допомоги, де зазначено групу та причину інвалідності;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю.

Перелік документів визначений додатком 5 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560.

Окремо варто зазначити, що ліквідація МСЕК не зробила недійсними раніше видані довідки. Якщо інвалідність встановили раніше, а документи залишаються чинними, проходити повторне оцінювання лише через зміну системи не потрібно.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є III група інвалідності

Наявність інвалідності та проходження військово-лікарської комісії – це різні процедури. ВЛК визначає придатність людини до військової служби, але не встановлює і не скасовує групу інвалідності.

За загальним правилом військовозобов'язаних, які мають чинну відстрочку, не направляють на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Це передбачено пунктом 63 Порядку №560.

Також людина з інвалідністю не повинна повторно проходити ВЛК лише через те, що сплив строк попереднього висновку про придатність.

Водночас законодавство передбачає окремі винятки. Зокрема, пройти медичний огляд можна за власним бажанням або у випадку, якщо людина планує вступити на військову службу за контрактом.

Тому сама вимога пройти ВЛК не означає, що людина втратила право на відстрочку через інвалідність.

Коли відстрочку з інвалідністю продовжують автоматично

Якщо підстава для відстрочки залишається чинною, її продовження під час продовження мобілізації може відбуватися автоматично. Це стосується і людей з інвалідністю, відомості про яких підтверджуються державними реєстрами.

Перевірити актуальний статус відстрочки можна в застосунку Резерв+. Після автоматичного продовження відповідна інформація має оновитися в електронному військово-обліковому документі.

Якщо система не підтверджує право на відстрочку, причиною можуть бути відсутні або некоректні відомості в державних реєстрах.

У такому випадку варто перевірити інформацію, повторити запит або звернутися до ЦНАПу з документами, які підтверджують інвалідність.

Отже, у 2026 році III група інвалідності є повноцінною законною підставою для відстрочки від мобілізації, якщо статус офіційно встановлений. Закон не обмежує це право лише людьми з I або II групами інвалідності. Оформити відстрочку можна через Резерв+ або ЦНАП, а за наявності підтверджених даних у державних реєстрах вона може продовжуватися автоматично.

Раніше OBOZ.UA писав, що в Україні розглядають можливість посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Зокрема, серед запропонованих заходів – арешт банківських рахунків, тимчасове обмеження права керувати автомобілем та інші санкції. Водночас ці ініціативи ще не затверджені й потребують законодавчого врегулювання.