Чи можна використовувати листя горіха як мульчу і добриво: що треба знати

Восени, коли опадає листя волоського горіха, у господарів виникає питання, що з ним робити. Одні збирають його в мішки та вивозять із ділянки, інші спалюють, а дехто намагається використати як природне добриво.

Однак листя горіха має свої особливості, які варто враховувати перед тим, як розкладати його на грядках або додавати до компосту. OBOZ.UA розповідає, що листя горіха можна використовувати в саду та на городі, але важливо правильно його підготувати й не поспішати застосовувати свіжим біля всіх рослин.

Чи можна використовувати листя горіха як мульчу

Свіже листя волоського горіха краще не розкладати товстим шаром безпосередньо на грядках, особливо біля рослин, чутливих до природних речовин, які містить горіх. Зокрема, у листі є юглон – сполука, що за певних умов може пригнічувати ріст деяких рослин.

Водночас вміст юглону в листі нижчий, ніж у коренях горіха, а його вплив залежить від виду рослини та умов вирощування.

Якщо плануєте використовувати листя для мульчування, безпечніше спочатку його компостувати. Ціле листя може злежуватися щільним шаром, через що гірше проходять вода й повітря. Подрібнення допомагає йому швидше розкладатися.

Як зробити добриво з листя горіха

Найпрактичніший варіант – закласти листя в компостну купу.

Зберіть листя. Обирайте здорове, без помітних ознак хвороб.

Подрібніть його. Так воно швидше розкладатиметься.

Змішайте з іншою органікою. Додавайте скошену траву, рослинні рештки та інші матеріали, багаті на азот.

Підтримуйте помірну вологість. Компост не повинен пересихати або перетворюватися на мокру, ущільнену масу.

Час від часу перемішуйте. Це допоможе забезпечити доступ повітря та прискорити розкладання.

Під час правильного компостування юглон поступово руйнується. Готовий компост має бути темним, розсипчастим і пахнути землею. Початкові рослинні рештки в ньому майже не повинні впізнаватися.

Не варто використовувати свіжу листову масу як готове добриво: вона ще не розклалася й не набула властивостей зрілого компосту.

Чи можна залишити листя під горіхом

Якщо листя опало під самим деревом, його можна зібрати й закласти в компост, а не спалювати. Також можна залишити частину листя для природного розкладання в саду, якщо воно здорове й не створює надто щільного шару.

Для грядок краще використовувати зрілий компост, а не свіже листя горіха. Особливо обережно слід діяти біля молодих рослин і культур, чутливих до юглону.

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