Чи може військова частина відмовити родині в інформації про зниклого безвісти, полоненого або загиблого військового: роз'яснення Міноборони

Військова частина не може автоматично обмежувати доступ до всього документа лише через те, що він містить інформацію з обмеженим доступом. У кожному випадку військові мають окремо перевірити, які відомості можна надати родині зниклого безвісти, полоненого або загиблого захисника.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства оборони України. У відомстві пояснили, які документи можуть містити чутливу інформацію, чому доступ до деяких матеріалів обмежують і як родичі можуть отримати відомості про обставини зникнення, поранення чи загибелі військовослужбовця.

Обмеження не для всього

Під час виконання бойових завдань військові створюють документи, у яких фіксують завдання підрозділів, їхнє розташування, маршрути переміщення та евакуації. Розголошення таких даних може створити загрозу для військовослужбовців і підрозділів.

Водночас частина восьма статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" передбачає, що обмежувати потрібно доступ до конкретної інформації, а не до документа загалом.

Тому військова частина повинна розглянути кожен запит окремо. Якщо документ містить чутливі відомості, це не означає, що родині обов'язково відмовлять у всій інформації. Залежно від обставин потрібні дані можуть надати у вигляді витягу, довідки або в іншій дозволеній законом формі.

Які документи можуть закрити

До документів, що можуть містити інформацію з обмеженим доступом, належать:

Журнал бойових дій. У ньому фіксують перебіг бойових дій, завдання та розташування підрозділів. Якщо документ містить чутливі відомості, його можуть не надати повністю для ознайомлення чи копіювання. Водночас інформацію про обставини зникнення безвісти або загибелі військового можуть надати окремим витягом чи іншим документом, якщо це дозволяє законодавство.

Бойові накази та розпорядження . Вони містять завдання підрозділів, порядок їх виконання та інші відомості про бойові операції. Для підтвердження обставин зникнення, поранення чи загибелі родині можуть надати довідку або витяг без розкриття інформації з обмеженим доступом.

. Вони містять завдання підрозділів, порядок їх виконання та інші відомості про бойові операції. Для підтвердження обставин зникнення, поранення чи загибелі родині можуть надати довідку або витяг без розкриття інформації з обмеженим доступом. Координати місця зникнення. Точні координати можуть розкривати розташування бойових позицій або маршрути переміщення військових. Тому доступ до них можуть обмежити, якщо конкретні відомості належать до інформації з обмеженим доступом.

Відеозаписи бойових дій . На відео штурмів та обльотів місцевості можуть бути зафіксовані позиції, військові об'єкти, маршрути й розташування підрозділів. Можливість надати такі матеріали визначають з урахуванням їхнього змісту та ризику розголошення чутливих даних.

. На відео штурмів та обльотів місцевості можуть бути зафіксовані позиції, військові об'єкти, маршрути й розташування підрозділів. Можливість надати такі матеріали визначають з урахуванням їхнього змісту та ризику розголошення чутливих даних. Документи про евакуацію . Вони можуть містити інформацію про організацію евакуації, залучені сили й засоби та військовослужбовців, які виконували відповідні завдання. Доступ до цих відомостей оцінюють окремо. Наявність у документі даних про інших військових або підрозділи не виключає можливості надати родині дозволену інформацію про її близьку людину.

. Вони можуть містити інформацію про організацію евакуації, залучені сили й засоби та військовослужбовців, які виконували відповідні завдання. Доступ до цих відомостей оцінюють окремо. Наявність у документі даних про інших військових або підрозділи не виключає можливості надати родині дозволену інформацію про її близьку людину. Відомості про склад і розташування підрозділів. Такі дані можуть розкривати структуру бойового угруповання та особливості виконання завдань. Через це окремі відомості з відповідних документів можуть мати обмежений доступ.

Алгоритм отримання інформаці... Джерело: mod.gov.ua Розгорнути

Які документи можуть не надати

Журнал бойових дій містить відомості про перебіг боїв, завдання та розташування підрозділів. Якщо в ньому є інформація з обмеженим доступом, військова частина може не надати весь журнал для ознайомлення чи копіювання. Водночас відомості про обставини зникнення безвісти або загибелі військовослужбовця можуть надати у витягу чи іншому документі, якщо це дозволяє законодавство.

Бойові накази та розпорядження також можуть містити інформацію, яку не можна розголошувати. У них зазначають завдання підрозділів, порядок виконання та інші деталі бойових операцій. Щоб підтвердити обставини зникнення, поранення чи загибелі військового, родина може отримати окрему довідку або витяг без розкриття обмежених відомостей.

Окремо оцінюють можливість надання таких матеріалів:

точних координат місця зникнення, якщо вони розкривають розташування бойових позицій або маршрути переміщення військових;

відеозаписів бойових дій, штурмів та обльотів місцевості, на яких можуть бути зафіксовані позиції, військові об'єкти й маршрути;

документів про евакуацію, що містять дані про залучені сили, засоби та військовослужбовців;

відомостей про склад, розташування та взаємодію підрозділів, які можуть розкривати структуру бойового угруповання.

Наявність у документі інформації про інших військових або підрозділи не виключає можливості надати родині дозволені відомості про її близьку людину.

Як подати запит

Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, військова частина може надати витяг, довідку або інші відомості, які стосуються конкретного військовослужбовця і не розкривають зміст усього документа.

У зверненні варто чітко зазначити, які саме обставини потрібно з'ясувати. Наприклад, родина може запитати, що відомо про зникнення або евакуацію військового, чи зафіксували його поранення.

Можливість і форму надання інформації визначають окремо. Для цього враховують зміст документів та вимоги законодавства.

Як підтвердити поранення

Підтвердити поранення військовослужбовця, який зник безвісти, іноді складно. Наприклад, його могли не евакуювати встановленим маршрутом, а поранення могли не встигнути зафіксувати в медичних документах.

Якщо відомості про поранення є лише в журналі бойових дій, для оформлення документів може знадобитися додаткова перевірка обставин і збір інформації з інших доступних джерел.

Відсутність медичних документів сама по собі не є безумовним доказом того, що поранення не було. Наявні матеріали потрібно перевірити та визначити передбачений законодавством порядок документального підтвердження обставин.

Роботу з документами та інформацією з обмеженим доступом регулюють, зокрема, закони України "Про інформацію" , "Про доступ до публічної інформації", "Про державну таємницю", Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом СБУ від 23 грудня 2020 року № 383, а також Перелік відомостей Міноборони, які містять службову інформацію, затверджений наказом Міноборони від 17 жовтня 2023 року № 605.

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