Чи мають право працівники ТЦК забирати телефон і силоміць садити в бус: Лубінець дав пояснення. Відео

Працівники ТЦК та СП не мають права застосовувати силу, погрожувати, незаконно затримувати людей, силоміць затягувати їх до автомобілів або забирати телефони чи особисті речі. Водночас закон надає їм низку повноважень у межах проведення мобілізаційних заходів.

Про це у Telegram заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він записав відео, у якому пояснив, що саме працівники ТЦК та СП можуть робити під час мобілізації, а де їхні повноваження закінчуються.

Що мають право робити працівники ТЦК

За словами Лубінця, працівники ТЦК та СП мають право перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки та проводити оповіщення. Також вони можуть направляти військовозобов'язаних на військово-лікарську комісію та здійснювати інші передбачені законом мобілізаційні заходи.

Омбудсман наголосив, що під час проходження ВЛК мають враховуватися стан здоров'я людини та медичні документи. Також повинні належним чином розглядатися законні підстави для відстрочки.

Що заборонено

Водночас працівники ТЦК та СП не мають права застосовувати фізичну силу, погрожувати або принижувати людину. Також, за словами Лубінця, незаконними є затримання чи утримання, силове затягування людей до автомобілів і вилучення телефонів або особистих речей.

"Захист України – це наш конституційний обов’язок. Але виконання військового обов’язку не означає відмову від своїх прав", – наголосив омбудсман.

Дмитро Лубінець дав поясненн... Джерело: Скриншот Розгорнути

Він додав, що мобілізація має відбуватися виключно за законом України, без свавілля та приниження людської гідності.

Окремо Лубінець зауважив, що порушення прав під час мобілізаційних заходів є також відповідальністю нового Головнокомандувача Збройних Сил України, а "спадок попереднього керівництва Міністерства оборони України не має повторюватися". Уповноважений з прав людини запевнив, що й надалі публічно реагуватиме на всі випадки свавілля.

Допис Дмитра Лубінця в Telegram. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, представники ТЦК та СП не мають права затримувати громадян під час повітряної тривоги чи перешкоджати їм прямувати до укриття. Водночас закон не зобов’язує їх повністю припиняти оповіщення або перевірку військово-облікових документів в укриттях.

Як писав OBOZ.UA, представники ТЦК мають право перевіряти документи, що стосуються військового обліку та посвідчення особи. Водночас встановлення особи та застосування заходів примусу не входять до їхніх повноважень.