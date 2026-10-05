Чи гарантує наявність трьох та більше дітей чоловіку право на відстрочку та виїзд за кордон: пояснення

Наявність у чоловіка трьох і більше неповнолітніх дітей не гарантує автоматичного права на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон. Для цього необхідно документально підтвердити, що він утримує дітей, а в окремих випадках – надати документи про відсутність матері або її неможливість виховувати дитину.

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", багатодітні батьки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають підстави для звільнення від призову, повідомляє медіа. Проте Державна прикордонна служба висуває чіткі вимоги до переліку документів, які відрізняються залежно від того, чи проживають діти разом із батьком та чи бере він участь у їхньому фінансовому забезпеченні.

Які документи потрібні багатодітному батькові

Для успішного проходження прикордонного контролю чоловік, який має трьох і більше неповнолітніх дітей, зокрема від різних шлюбів, повинен надати свідоцтва про їхнє народження із зазначенням свого батьківства, посвідчення багатодітного батька та офіційну довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Якщо діти мешкають окремо, прикордонники перевірятимуть факт фінансової участі батька в їхньому утриманні. У такому разі знадобляться рішення суду про призначення аліментів та довідка з виконавчої служби про розмір і регулярність виплат, а також відсутність заборгованості.

Також підтвердженням можуть слугувати документи про відсутність матері: свідоцтво про її смерть, рішення суду про визнання її померлою чи безвісти відсутньою, позбавлення батьківських прав або примусове відібрання дитини. Усі документи дозволено подавати як в оригіналах, так і у вигляді нотаріально засвідчених копій.

При цьому закон дозволяє перетинати кордон без фізичної присутності дітей на пункті пропуску.

Як перетнути кордон батькові, який сам виховує дитину

Чоловікам, які самостійно виховують одну або більше дітей, також недостатньо лише свідоцтва про народження. Їм потрібно юридично довести, що мати не бере участі у вихованні.

Державна прикордонна служба приймає свідоцтво про смерть матері або рішення суду про оголошення її померлою. Також підставою можуть бути судові рішення про визнання матері безвісти відсутньою, позбавлення її батьківських прав чи відібрання дитини без позбавлення таких прав.

Нагадаємо, чоловік, який самостійно виховує неповнолітню дитину, може виїхати за кордон без її присутності. Для цього він має надати прикордонникам документи, що підтверджують право на відстрочку та перетин кордону.

Як писав OBOZ.UA, у жовтні 2026 року мобілізація в Україні триває за встановленими правилами. Водночас для окремих категорій військовозобов’язаних передбачені підстави для відстрочки, зокрема за сімейними обставинами, станом здоров’я, роботою чи навчанням.