Чи дозволяє відстрочка у "Резерв+" виїхати за кордон: детальне пояснення

Військовозобов'язані українці можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+". Однак наявність такого статусу не завжди дає право виїхати за межі країни, адже для різних категорій громадян діють окремі правила перетину кордону.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. Видання пояснило, які обмеження діють у 2026 році, хто з військовозобов'язаних може перетнути державний кордон та які документи для цього потрібні.

Чому відстрочка не гарантує виїзду за кордон

Оформити відстрочку від мобілізації можна безпосередньо в застосунку "Резерв+". Відомості про неї відображаються в електронному військово-обліковому документі, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий.

Проте звільнення від призову під час мобілізації не означає, що чоловік автоматично отримує право виїхати з України. Для перетину кордону під час воєнного стану законодавство встановлює окремі правила, які передбачають як умови виїзду, так і винятки.

Зокрема, пункт 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України №57 передбачає можливість виїзду для окремих категорій військовозобов'язаних, які не підлягають призову під час мобілізації. Водночас ця норма має винятки. Вони стосуються окремих категорій громадян, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також осіб, на яких поширюються обмеження інших пунктів Правил.

Тому самої відстрочки в "Резерв+" недостатньо, щоб гарантовано виїхати за кордон. Під час перевірки прикордонники враховують не лише наявність військово-облікового документа, а й конкретну підставу для відстрочки та умови, за яких чоловік має право залишити Україну.

Зокрема, виїхати можуть чоловіки, які утримують трьох або більше дітей віком до 18 років, якщо дотримані всі передбачені законом вимоги. При цьому вони повинні мати підтвердження відповідної підстави.

Однак скористатися цією підставою для відстрочки не зможуть чоловіки, чия заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці.

Які документи потрібні для супроводу людей з інвалідністю

Окремий порядок перетину кордону передбачений для чоловіків, які супроводжують людей з інвалідністю або осіб, що потребують постійного догляду. Такі випадки регулює пункт 2-1 Правил №57.

Зокрема, чоловік, який супроводжує батька чи матір з інвалідністю I або II групи, має підтвердити родинні зв'язки та інвалідність близької людини. Також потрібно надати документи, що засвідчують спільне проживання або здійснення догляду за нею.

Факт догляду можна підтвердити відповідним актом, виданим уповноваженим органом місцевої влади. Додатково можуть знадобитися посвідчення або довідка про отримання компенсації, допомоги чи надбавки на догляд.

Отже, відстрочка, оформлена на підставі інвалідності батька чи матері, сама по собі не дає чоловікові права виїхати з України без супроводу близької людини. За загальним правилом, він має перетинати кордон разом із нею та пред'явити необхідні документи.

Водночас законодавство передбачає виняток: супроводжуючий може виїхати за кордон і без людини з інвалідністю. Для цього потрібно надати довідку про перебування цієї особи на консульському обліку за кордоном, а також документи, які підтверджують право на супровід і підстави для перетину кордону.

Після виїзду чоловік зобов'язаний повернутися в Україну не пізніше, ніж особа, яку він супроводжував.

Інші правила діють для чоловіків, які самі мають інвалідність. Вони можуть виїжджати за кордон на підставі власного статусу, без необхідності супроводжувати іншу людину. Для перетину кордону потрібно пред'явити посвідчення особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення або інший документ, передбачений законодавством, що підтверджує цей статус.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як військовозобов'язаним отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони доглядають за батьками. Водночас сама наявність хворого родича не гарантує отримання відстрочки: під час розгляду враховують і те, чи є в сім'ї інші люди, які можуть забезпечувати необхідний догляд.