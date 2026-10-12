"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео

На Волині розпочався сезон збору шафрану – найдорожчої спеції у світі. Його вирощують у селі Борочиче Луцького району на полі площею чотири гектари. Через суху погоду цьогоріч квітів розпустилося менше, ніж у попередні роки.

Про це повідомляє "Суспільне". Шість років тому вирощуванням шафрану в області зайнялися 89-річний місцевий житель Микола Микийчук та його онук Іван Яцина. Нині вони продають спецію в Україні по €4 за грам, а надалі планують вийти на міжнародний ринок.

Як на Волині почали вирощувати шафран

Вирощувати шафран запропонував онук фермера Іван. Для цього родина придбала цибулини, які привезли з Пакистану.

"Історія вирощування пішла з Ірану. І мій внук Іванко зацікавився цією культурою, закупив насіння і почали ми вирощувати цю культуру. Технологія вирощування була нам тоді невідома", – розповів Микола Микийчук.

Цибулина шафрану схожа на часник і складається з кількох зубчиків. Її висаджують наприкінці серпня – на початку вересня, заглиблюючи в ґрунт приблизно на 18 сантиметрів.

Упродовж першого року цибулина розростається та ділиться на кілька частин. Уже наступного року замість однієї утворюється п'ять-шість нових. З часом рослини розростаються, утворюючи на полі цілі букети.

Шафранове поле на Волині. Джерело: Суспільне Луцьк

Шафран цвіте на полі. Джерело: Суспільне Луцьк

Чому шафран збирають вручну

Квіти шафрану збирають вручну й обережно, щоб не пошкодити тичинки, які використовують для виготовлення спеції. Про це розповіла працівниця господарства Галина Пирожок.

"Шафран потрібно збирати дуже ніжно, при самій квіточці, щоб не пошкодити тичинки. Часом можна зібрати і п'ять кілограмів, і сім кілограмів, дивлячись, скільки квітів зацвіло", – пояснила вона.

Збирати квіти працівники починають о дев'ятій ранку, після чого їх відвозять на сортування. З одного кілограма квітів отримують приблизно 60–70 грамів тичинок.

Галина збирає на полі шафран. Джерело: Суспільне Луцьк

До сезонної роботи долучилася й Алла Лівик, яка раніше збирала полуницю та малину. Тепер вона працює на шафрановому полі. За її словами, заробіток залежить від кількості зібраних квітів.

"І тут можна заробити, як п'ять кіля нарвати. Коли й дві тисячі є, а коли тисяча. Перший день нарвали тільки кілограм, заробили 450 гривень", – розповіла жінка.

Як сушать шафран

Після збору з квітів дістають потрібні частини, які потім сушать у спеціальному обладнанні. За словами фермера Олександра Завацького, важливо підтримувати невисоку температуру, щоб зберегти характерний аромат спеції.

"Я беру маточки і розстеляю на піддончики і сушимо в сушилці. Її треба сушити при низьких температурах. Більше 45 градусів – ідуть втрати запахів. Сушиться орієнтовно сім-вісім годин", – розповів він.

Перед початком сушіння задають температуру й тривалість процесу, а далі обладнання автоматично регулює нагрівання та вентиляцію.

Чому цьогоріч квітів менше

У господарстві не використовують гербіциди, а догляд за шафраном і збір квітів потребують значної кількості ручної праці. Це робить вирощування спеції складним і дорогим, зазначив фермер Микола Микийчук.

"Це досить складна і дорога продукція. Тому що зібрати кілограм цієї квітки і з цієї квітки вийняти три пелюстки червоних", – пояснив він.

Шафран – багаторічна культура, яка зимує із зеленим листям. Навесні рослина продовжує рости, а в середині травня переходить у стан спокою: її цибулина залишається в ґрунті до наступного сезону.

"Росте і зимує зелененька, приходить весна і вона теж зелененька. Але в середині травня вона засинає і цибулька в ґрунті лежить мертва. Тоді ми обробляємо поле", – розповів Микийчук.

Шафран чутливий до вологості ґрунту, тому через посушливі умови цьогоріч на полі розпустилося менше квітів, ніж у попередні роки.

Квітки шафрану. Джерело: Суспільне Луцьк

Шафран. Джерело: Суспільне Луцьк

Де використовують шафран

Донька фермера Ольга Яцина зазначила, що шафран вважають найдорожчою спецією у світі. За її словами, сухий шафран використовують як природний антибіотик, а також у парфумерії. Основна сфера його застосування – харчова промисловість.

"В основному, це харчова промисловість. Якщо ранка невеличка, можна замазати розчином чи настойкою шафрану. Ті дівчата, які працюють, кажуть: шкіра стає кращою. Колись застосовували й для фарбування тканини", – розповіла Ольга Яцина.

Крім того, шафран додають під час випікання пасок, а також використовують для фарбування писанок.

Скільки коштує шафран

Господарство продає спецію в Україні по €4 за грам. Однак знайти покупців непросто через високу вартість продукції та складність ринку, зазначив Микола Микийчук.

"Збут – це вже справа мого внука, треба шукати. Не дуже легкий збут, бо продукція дорога, ринок складний. В даний час шафран коштує €4 за грам", – пояснив фермер.

У майбутньому родина планує вийти на міжнародний ринок. Серед основних конкурентів Микийчук називає Іран і Пакистан.

За словами начальника відділу розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Книша, у світі щороку виробляють близько 200 тонн шафрану, понад 90% цієї кількості припадає на Іран. Також спецію вирощують в Індії, Греції та Іспанії.

В Україні шафран вирощують лише кілька господарств. Зокрема, вони працюють на Закарпатті, Черкащині, Житомирщині, Тернопільщині та Полтавщині. Книш вважає цей напрям перспективним для українських аграріїв.

Сезон збору шафрану в господарстві в Борочичах триватиме до кінця жовтня.

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