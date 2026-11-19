Чорна п’ятниця на чорному ринку парфумерії: як продавці підробок заманюють покупців знижками до 90%

Напередодні Чорної п’ятниці інтернет заповнює реклама розпродажів. Поки легальні магазини пропонують сезонні акції, продавці сумнівної парфумерії теж ловлять хвилю: обіцяють знижки до 90% на DIOR, CHANEL, Tom Ford та інші люксові бренди.

OBOZ.UA вже неодноразово писав про підробки парфумерії в інтернеті та пояснював, як розпізнати недобросовісних продавців. Цього разу приводом нагадати про ризики стали рекламні ролики Beauty Free, які пропонують придбати люксові аромати з неймовірними знижками.

Нова партія 2027 року і звільнення складів: у що пропонують повірити покупцям

За рекламною версією Beauty Free, компанія готується приймати нову партію парфумерії 2027 року, тому складські запаси брендових ароматів пропонує зі знижками до 90%, адже залишки попереднього року потрібно терміново розпродати.

Така історія звучить привабливо: покупцеві пропонують повірити, що він отримує люксовий парфум за символічну ціну лише тому, що продавцеві потрібно звільнити місце для нових надходжень. Проте саме по собі пояснення про зміну партії не підтверджує ні оригінальність продукції, ні реальність заявленої знижки.

Нова партія парфумерії як по... Джерело: скріншот реклами Beauty Free Розгорнути

Це не єдина рекламна легенда, якою пояснюють фантастичну дешевизну. Серед інших – закриття магазинів, ліквідація складів і термінова евакуація товару. Особливо цинічно виглядають оголошення, у яких причиною розпродажу називають обстріли та вимушене переміщення запасів. Війна стає маркетинговим аргументом: така історія має викликати співчуття й підштовхнути покупця не зволікати з оплатою.

Знижка – ще не доказ вигоди. Як перевірити продавця

Самі по собі акції не є ознакою обману: офіційні магазини також пропонують спеціальні ціни, зокрема до Чорної п’ятниці. Але знижки 80–90% на оригінальну люксову парфумерію – серйозний привід насторожитися. Так само як і обіцянки "парфумів за ліцензією", ароматів із "99-відсотковою схожістю" або "пробників": за такими словами зазвичай ховаються підробки.

Турецькі парфуми-аналоги. Джерело: скріншот пропозиція з інтернету

Не менш важливо з’ясувати, хто саме стоїть за привабливою пропозицією. Чи є на сайті інформація про компанію, її контакти та зрозумілий зворотний зв’язок? Чи можна отримати фіскальний чек? Чи не пропонують переказати гроші на особисту картку замість прозорої оплати через офіційні реквізити? Якщо продавець приховує ці відомості, а головний аргумент на користь покупки – величезна знижка, краще не ризикувати.

Купувати люксову парфумерію варто у перевірених продавців, які відповідають за походження та якість товару. Наприклад, BROCARD пропонує оригінальну парфумерію відомих брендів і гарантує якість товару. В магазинах мережі, на сайті та в мобільному застосунку завжди можна знайти акції та спеціальні пропозиції, включаючи знижки з нагоди Чорної п’ятниці.

Чорна п’ятниця – можливість придбати бажане вигідніше, але не привід вимикати здоровий глузд. Не варто вірити рекламним казкам про знижки 90% і термінові розпродажі. Краще витратити час на перевірку продавця, ніж гроші – на підробку.