Чому варто включити гарбуз у раціон: названо шість переваг для здоров'я

Гарбуз – не лише популярний осінній овоч, а й цінне джерело поживних речовин. Його вживання допомагає підтримувати здоров'я шкіри, серця та зору, зміцнювати імунітет, поліпшувати роботу кишківника й може сприяти кращому сну.

Про корисні властивості гарбуза пише британське видання The Telegraph. Фахівці з харчування розповіли, чому цей овоч варто частіше включати до щоденного раціону.

Шість переваг гарбуза для здоров'я

Піклується про здоров'я шкіри. Гарбуз містить багато бета-каротину – пігменту, завдяки якому він має характерний помаранчевий колір. В організмі ця речовина перетворюється на вітамін А, необхідний для утворення та відновлення клітин шкіри. За словами дієтолога Роба Гобсона, порція гарбуза вагою 80 г забезпечує до 42% рекомендованої добової норми цього вітаміну. Допомагає імунній системі боротися з інфекціями. Гарбуз є джерелом вітамінів А і С, які відіграють важливу роль у роботі імунітету. Зокрема, вітамін А необхідний для вироблення та належного функціонування білих кров'яних клітин, а також підтримує захисні бар'єри шкіри й слизових оболонок. Гарбузове насіння багате на цинк – мінерал, потрібний для роботи імунних клітин і загоєння ран. Підтримує здоров'я серця. Калій і клітковина, що містяться в гарбузовій м'якоті, допомагають контролювати артеріальний тиск і рівень холестерину – показники, важливі для профілактики серцево-судинних захворювань. Насіння містить мононенасичені та поліненасичені жири, які сприяють підвищенню рівня "хорошого" холестерину й зниженню "поганого". Крім того, і м'якоть, і насіння багаті на фітостероли, що допомагають зменшувати рівень холестерину ЛПНЩ. Підтримує здоров'я очей. Гарбуз містить бета-каротин, лютеїн і зеаксантин – сполуки, важливі для збереження зору. Вони допомагають захищати сітківку від ультрафіолетового випромінювання та знижують ризик розвитку вікової макулярної дегенерації. Сприяє нормальному травленню. Порція гарбуза містить приблизно 1,1 г клітковини, яка допомагає підтримувати регулярне випорожнення кишківника, сприяє нормальній роботі травної системи та стабілізації рівня цукру в крові. Крім того, м'якоть і насіння містять пребіотичну клітковину, що стимулює ріст корисних бактерій у кишківнику. Може поліпшувати сон. У гарбузовому насінні міститься триптофан – амінокислота, необхідна для вироблення серотоніну, який бере участь у регуляції сну. Також насіння багате на магній. Достатній рівень цього мінералу в організмі пов'язують із кращою якістю та більшою тривалістю сну, а також зі зменшенням втоми.

Як найкраще готувати гарбуз

Щоб зберегти якомога більше поживних речовин, фахівці радять не переварювати гарбуз і не варити його надто довго. Під час тривалого приготування у воді частина корисних компонентів може руйнуватися або вимиватися.

Один із найкращих способів термічної обробки – запікання. Воно дає змогу зберегти більшість поживних речовин, зокрема бета-каротин і вітамін С. Для цього достатньо нарізати гарбуз шматочками, збризнути оливковою олією та запекти за температури 180 °C до м'якості.

Гарбуз також добре смакує в салатах, супах і випічці, з нього можна готувати пюре або використовувати як гарнір. Більшість сортів не обов'язково чистити від шкірки, адже вона теж містить клітковину. Не варто викидати й насіння: його можна обсмажити та додавати до різних страв або їсти окремо як хрусткий перекус.

Раніше OBOZ.UA ділився рецептом запеченого гарбуза зі спеціями та часником. Таку страву можна подати як окрему закуску.