Чому в СРСР воду не продавали у пластикових пляшках

На полицях магазинів у СРСР не можна було знайти такого звичного для нас товару, як мінеральна вода у пластикових пляшках. Її продавали лише у склі, що за сучасними стандартами вважається незручним і дорогим методом пакування рідини.

Але, щоб зрозуміти, чому радянських гастрономах не продавали напої у пластикових пляшках, варто згадати історію появи цього матеріалу. Поліетилентерефталат (ПЕТ) – прозорий полімер, з якого сьогодні виготовляють чи не кожну другу пластикову пляшку у світі, справді винайшли ще 1941 року. Однак протягом наступних трьох десятиліть його використовували переважно для виробництва синтетичних тканин. Саме з цього поліестеру шили радянські костюми та сукні.

Першу пластикову пляшку, здатну витримувати тиск газованих напоїв, американський інженер Натаніель Ваєт запатентував лише 1973 року. Спочатку її розробляли для компанії Coca-Cola. Технології виготовлення ПЕТ-пляшок і виробництва гранул для них почали надходити до Радянського Союзу наприкінці 1970-х, а широкого поширення набули вже у 1980-х. Тож у 1960-х радянським міністрам торгівлі просто не було чого забороняти: світова промисловість іще не вміла виробляти пластикову тару для рідин достатньо дешево та ефективно.

Інженерна проблема: чому мінеральну воду розливали лише у скло

Якщо тоді ще не існувало придатного пластику для пляшок із водою, чи можна було використати для цього інші полімери? Поліетиленові пакети та плівка в СРСР уже були. У них, зокрема, продавали молоко та кефір. Але з мінеральною водою ситуація була складнішою.

"Нарзан", "Єсентуки" та "Боржомі" – це води із середньою або високою мінералізацією, насичені вуглекислим газом. Через особливості їхнього складу та високий тиск усередині пляшки до пакування висували суворі вимоги. Перші види пластику, які вже використовували у світі для побутової хімії та молочних продуктів, мали два суттєві недоліки.

По-перше, вони пропускали гази. Вуглекислий газ поступово виходив крізь стінки такої пляшки, і вже за кілька днів мінеральна вода втрачала газованість та ставала звичайною підсоленою водою. По-друге, полівінілхлорид і поліетилен низького тиску могли взаємодіяти з агресивним мінеральним середовищем. Унаслідок цього речовини з матеріалу потрапляли у воду, надаючи їй характерного хімічного присмаку.

Скло залишалося єдиним матеріалом, який забезпечував водночас потрібну хімічну нейтральність і герметичність. Радянські заводи випускали мільйони важких пляшок із темного скла. Воно захищало мінеральну воду від ультрафіолету, який міг руйнувати складні хімічні сполуки в її складі. Пляшки закривали металевими корками, що щільно прилягали до горлечка. Це було не питанням звички чи традиції, а технічно обґрунтованим рішенням.

В СРСР масово використовувал... Джерело: Pexels Розгорнути

Вулична спрага: міфи та реальність радянських автоматів

Якщо жителю радянського міста в 1960-х хотілося пити на вулиці, він зазвичай не йшов до магазину по пляшку води. Найпоширенішим способом втамувати спрагу були автомати з газованою водою. За одну копійку можна було отримати склянку звичайної газованки, а за три – напою із сиропом.

Сьогодні таку практику часто згадують як приклад поганої гігієни: адже з однієї склянки пили тисячі людей. Водночас прихильники ностальгійних спогадів нерідко стверджують протилежне – нібито склянки в автоматах завжди мили бездоганно. Однак архівні звіти головних санітарних лікарів СРСР свідчать про інше. Автомати справді мали систему промивання склянок водою, нагрітою до 60-70 градусів. Проте на практиці щітки в мийних механізмах швидко забивалися, а напір води слабшав.

Санітарні інспектори регулярно повідомляли про спалахи інфекцій, які пов’язували зі спільним використанням склянок. Люди також розуміли, що така система не гарантує чистоти. Багато хто носив із собою власний кухоль, інші додатково споліскували склянку водою з автомата або витирали її рукавом. Дехто просто пив, заплющивши очі. Автомати з газованою водою стали одним із символів радянського літа, але називати їх абсолютно стерильними – означає ігнорувати реальні проблеми з гігієною.

Економіка повторного використання: як працювала система заставної тари

На додачу до всього переліченого відмова від одноразового пакування на користь скляних пляшок добре відповідала принципам радянської планової економіки. У СРСР діяла розгалужена система збирання та повернення скляної тари.

За порожню пляшку з-під мінеральної води об’ємом 0,5 літра можна було отримати 15 копійок, а за тару об’ємом 0,33 літра – 12 копійок. Здавати порожні пляшки стало звичною справою для багатьох людей. Держава отримувала назад уже виготовлену тару, яку залишалося вимити, продезінфікувати і знову відправити на лінію розливу.

Завдяки цьому вдавалося заощаджувати значні ресурси. За умов радянської планової економіки поява одноразових пластикових пляшок, найімовірніше, сприймалася б як марнотратство.

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