Чому в СРСР ніколи не викидали газети: як їх використовували

Зараз газети сприймаються як атавізм – інформацію сучасний світ споживає з інтернету, а рекламні матеріали такого формату викликають швидше роздратування. Однак в СРСР газети, в яких ніколи не було дефіциту, після прочитання використовували величезною кількістю способів.

Газетний папір міг замінити пакування, допомогти з прибиранням або навіть стати в пригоді під час приготування їжі. Причому деякі з цих старих хитрощів можна застосовувати й сьогодні. OBOZ.UA розповідає, як можна з користю використати ці тонкі аркуші, якщо вони у вас є.

Сушіння та зберігання взуття

Мокрі черевики після дощу чи зимової прогулянки набивали зім’ятими газетами. Тонкий гігроскопічний папір вбирав частину вологи і допомагав взуттю швидше висохнути. Намоклу газету час від часу замінювали сухою, поки пара не позбудеться всієї зайвої вологи. До того ж це значно безпечніше для шкіри чи клею, ніж сушити взуття біля батареї. Тому цей лайфхак актуальний і досі. Не витрачайте на промокле взуття дорогі паперові рушники – використайте стару газету. А ще нею можна набити черевики чи кросівки, коли ви відправляєте їх на сезонне зберігання. Так вони краще збережуть форму.

Миття вікон і дзеркал

Газети використовували замість ганчірок для миття скла. Спочатку вікно протирали вологою тканиною або мийним розчином, а потім витирали зім’ятим папером насухо. Газетний аркуш добре збирає залишки вологи і допомагає прибирати розводи. Головне вчасно міняти папір на сухий, адже він має властивість розшаровуватись і залишати прилиплі часточки, коли намокає.

Загортання продуктів

До появи звичних нам пакувальних матеріалів газети часто використовували, щоб загортати покупки. У папір могли загорнути овочі, загорнути банку чи іншу річ для перенесення або прокласти ним продукти в сумці. Газета допомагала захистити вміст від бруду та механічних пошкоджень, а також вбирала зайву вологу. Окрім того, газетний папір допомагає зберігати оптимальний рівень вологи, тому з його допомогою в СРСР дбали про свіжість фруктів та овочів з власного саду. Кожен окремий плід загортали в аркуш і відправляли у комору і підвал. Так яблука чи помідори довше були у доступі.

Усунення запахів у холодильнику

Газетний папір міг стати в пригоді й тоді, коли в холодильнику з’являвся неприємний запах. Зім’яті аркуші клали на полицю. Він поступово вбирав частину вологи з простору камери, а разом з нею і неприємних запахів. Однак цей метод – це лише швидкий лайфхак на всяк випадок. Насправді найкраще працює регулярне миття холодильника.

Для збереження тепла приготованих страв

Газети в СРСР використовували і коли потрібно було довше зберегти тепло готової страви. Каструлю з кашею чи іншою їжею щільно загортали в кілька шарів паперу, а зверху могли накрити рушником або ковдрою. Завдяки такій імпровізованій теплоізоляції страва повільніше остигала, ще й могла певний час доходити до готовності без додаткового нагрівання. Наприклад, приготовлені таким чином гречка чи рис вдаються особливо смачними.

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