Чому в СРСР 11 років не було вихідного в неділю: причин кілька

Західний світ зараз всерйоз замислюється про запровадження чотириденного робочого тижня. А от в СРСР століття тому поняття спільних для всіх вихідних взагалі не існувало.

Радянські робітники не працювали в неділю і діяло це обмеження впродовж аж 11 років. OBOZ.UA згадує, чому його запровадили і з яких причин воно в результаті не прижилося.

Радянський робочий графік у кольорових смужках

Остання на довгі роки вихідна неділя у громадян СРСР випала на 29 вересня 1929 року. Після чого в Країні Рад зробили ось що – трудящі (а саме так в Союзі називали працівників) отримали табелі з картками п'яти кольорів: жовтого, рожевого, червоного, фіолетового та зеленого. Забарвлення визначало, який саме день у новій п'ятиденці буде особистим вихідним для робітника.

Так до літа 1940 року країна існувала за унікальним та ніде більше не апробованим календарем. Спочатку тиждень укоротили до п'яти днів, згодом розширили до шести, але єдиного, спільного для всіх дня відпочинку суспільство так і не отримало.

Витоки та прихована мета реформи

Автором цієї концепції став один із партійних діячів – Юрій Ларін. Його логіка була суто економічною: промислові потужності та верстати не мали простоювати ані хвилини.

Для керівництва країни це звучало доволі переконливо. Безперервна семиденна робота заводів давала змогу наростити обсяги виробництва майже на 16% без закупівлі додаткового обладнання. Для самого робітника формально така система теж мала плюси: замість 52 неділь на рік він отримував 72 дні відпочинку (один вихідний після чотирьох робочих).

Проте існував і суто ідеологічний підтекст. Оскільки неділя традиційно залишалася днем відвідування храмів, її вилучення з повсякденного календаря мало вибити релігійні традиції з побуту громадян. В СРСР саме була в розпалі антирелігійна кампанія.

Провал експерименту та повернення до стандартного календаря

Очікуваного прориву в економіці реформа не принесла. Заводи зіткнулися з передчасним зношуванням обладнання, а ремонти вимагали величезних незапланованих витрат. Крім того, на підприємствах виник безлад, адже через постійну зміну людей за верстатами ніхто не відповідав за стан техніки.

Вдарив новий графік і по соціальному життю. Випадаючи на умовний вівторок, вихідний робітника не збігався з вихідними дружини чи навчанням дітей. Родини втратили можливість проводити час разом, через що занепали культура та сімейне дозвілля. Спроба влади у березні 1930 року закріпити однакові дні відпочинку для членів однієї сім'ї ситуації не врятувала.

Соціальний хаос та економічна неефективність змусили керівництво визнати помилку. 26 червня 1940 року Президія Верховної Ради СРСР повернула стандартний семиденний тиждень, відновивши неділю як загальний день відпочинку.

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