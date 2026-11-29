Чому у горщиках для квітів зʼявляється пліснява: як її позбутися

Пліснява в горщику найчастіше з’являється через надмірний полив, коли ґрунт не встигає просохнути. Щоб прибрати наліт і запобігти його поверненню, зніміть уражений шар землі, скоригуйте полив і перевірте, чи вільно стікає зайва вода.

Substrates Maki пояснює, що видимий наліт утворюється, коли мікроскопічні спори грибів проростають у субстраті. Найсприятливіші умови для цього виникають біля поверхні, де є волога, органічні рештки й доступ повітря.

Заміна верхнього шару ґрунту

Обережно зніміть 1-2 см ґрунту з поверхні й викиньте його. Саме в цьому шарі зосереджено найбільше грибниці та спор, тому прибирайте землю під нальотом разом із самим нальотом.

Свіжий пористий субстрат пол... Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA Розгорнути

Рідший полив

Перед наступним поливом перевірте землю на глибині кількох сантиметрів. Поливайте лише після того, як ґрунт просохне на цій глибині: суха поверхня ще не означає, що нижче немає вологи.

Дренажні отвори й сухий піддон

Перевірте, чи є дренажні отвори на дні горщика і чи вільно через них виходить вода. Якщо після поливу вона зібралася в піддоні, злийте її: застій води заважає субстрату просихати.

Перліт, пісок або дрібний гравій

Розподіліть по поверхні землі тонкий шар перліту, піску або дрібного гравію. Така присипка допомагає волозі швидше випаровуватися з верхнього шару субстрату.

Для тонкої присипки підходят... Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA Розгорнути

Світліше місце й провітрювання

Переставте рослину далі від стіни й ближче до світла, у місце з кращою циркуляцією повітря. Особливо це важливо в холодний період, коли горщики можуть стояти в прохолодних, вологих приміщеннях, які рідко провітрюють.

Кориця або розведений яблучний оцет

Коли уражений ґрунт уже прибрали, поверхню можна злегка присипати корицею. Ще один домашній засіб – сильно розведений водою яблучний оцет. Його радять застосовувати лише зрідка й по краю горщика, якомога далі від коренів.

Пересаджування у свіжий субстрат

Якщо пліснява повертається попри ці зміни, пересадіть рослину у свіжий, пористий субстрат, підібраний для її виду. Суміші з великою часткою торфу й компосту легко утримують вологу. Перліт, пісок або кокосове волокно в складі ґрунту поліпшують дренаж і допомагають повітрю проникати в субстрат.

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