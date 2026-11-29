Чому у горщиках для квітів зʼявляється пліснява: як її позбутися
Видимий наліт утворюється, к...
Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA
Розгорнути
Пліснява в горщику найчастіше з’являється через надмірний полив, коли ґрунт не встигає просохнути. Щоб прибрати наліт і запобігти його поверненню, зніміть уражений шар землі, скоригуйте полив і перевірте, чи вільно стікає зайва вода.
Substrates Maki пояснює, що видимий наліт утворюється, коли мікроскопічні спори грибів проростають у субстраті. Найсприятливіші умови для цього виникають біля поверхні, де є волога, органічні рештки й доступ повітря.
Заміна верхнього шару ґрунту
Обережно зніміть 1-2 см ґрунту з поверхні й викиньте його. Саме в цьому шарі зосереджено найбільше грибниці та спор, тому прибирайте землю під нальотом разом із самим нальотом.
Свіжий пористий субстрат пол...
Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA
Розгорнути
Рідший полив
Перед наступним поливом перевірте землю на глибині кількох сантиметрів. Поливайте лише після того, як ґрунт просохне на цій глибині: суха поверхня ще не означає, що нижче немає вологи.
Дренажні отвори й сухий піддон
Перевірте, чи є дренажні отвори на дні горщика і чи вільно через них виходить вода. Якщо після поливу вона зібралася в піддоні, злийте її: застій води заважає субстрату просихати.
Перліт, пісок або дрібний гравій
Розподіліть по поверхні землі тонкий шар перліту, піску або дрібного гравію. Така присипка допомагає волозі швидше випаровуватися з верхнього шару субстрату.
Для тонкої присипки підходят...
Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA
Розгорнути
Світліше місце й провітрювання
Переставте рослину далі від стіни й ближче до світла, у місце з кращою циркуляцією повітря. Особливо це важливо в холодний період, коли горщики можуть стояти в прохолодних, вологих приміщеннях, які рідко провітрюють.
Кориця або розведений яблучний оцет
Коли уражений ґрунт уже прибрали, поверхню можна злегка присипати корицею. Ще один домашній засіб – сильно розведений водою яблучний оцет. Його радять застосовувати лише зрідка й по краю горщика, якомога далі від коренів.
Пересаджування у свіжий субстрат
Якщо пліснява повертається попри ці зміни, пересадіть рослину у свіжий, пористий субстрат, підібраний для її виду. Суміші з великою часткою торфу й компосту легко утримують вологу. Перліт, пісок або кокосове волокно в складі ґрунту поліпшують дренаж і допомагають повітрю проникати в субстрат.
Також OBOZ.UA пропонує дізнатися, яким розчином поливати хатні квіти у холодну пору року.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок