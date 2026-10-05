Чому на борт літака можуть заборонити брати телефон чи ноутбук: про це мало хто знає

Телефон або ноутбук можуть стати причиною проблем під час проходження контролю в аеропорту, якщо їх неможливо увімкнути на вимогу працівника служби безпеки. Такі перевірки пов’язані з необхідністю переконатися, що електронний пристрій не становить загрози для пасажирів і літака.

Під час проходження контролю пасажира можуть попросити продемонструвати роботу телефона, планшета або ноутбука, який він перевозить у ручній поклажі. Про це повідомляє британське видання Mirror.

Якщо акумулятор пристрою повністю розряджений і техніку неможливо увімкнути, співробітники служби безпеки не зможуть перевірити її справжнє призначення. Саме тому такий гаджет можуть не дозволити пронести на борт.

Йдеться не про вимогу конкретної авіакомпанії, а про правила авіаційної безпеки. Вони застосовуються під час контролю пасажирів та їхніх речей.

У такій ситуації пасажиру можуть запропонувати залишити пристрій в аеропорту або, залежно від обставин, помістити його до зареєстрованого багажу. Однак останній варіант доступний не завжди та залежить від конкретних правил аеропорту і перевізника.

Щоб не виникло проблем під час перевірки, електронні пристрої рекомендують повністю зарядити ще до поїздки в аеропорт.

Це особливо важливо для пасажирів, які перевозять кілька гаджетів. Якщо співробітник служби безпеки попросить увімкнути будь-який із них, пристрій має бути справним і готовим до демонстрації.

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