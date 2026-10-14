Чому банки і страхові компанії не можуть підключити ChatGPT до своїх даних: інтерв'ю із архітектором хмарних рішень та інтеграції ШІ до корпоративних рішень Олегом Бондарчуком

Банки і страхові компанії вже користуються мовними моделями там, де вистачає загальних знань: для чернеток листів, перекладів, маркетингових текстів. Більшого бізнес чекає від асистента, який відповідає на запитання за договорами, справами про виплати й клієнтськими досьє. Тут з'являються питання, на які загальнодоступний чат не відповідає: з якого документа взято відповідь, чи мав співробітник право її отримати і чи лишився слід для аудиту.

Олег Бондарчук понад 18 років працює з корпоративною інфраструктурою та хмарною безпекою, зараз проєктує середовища Microsoft Azure на проєкті для перестрахувальної компанії General Re Corporation. Раніше він керував архітектурою корпоративного ШІ-асистента R2 Copilot. Олег має статус Senior Member IEEE і оцінює заявки інших інженерів на цей статус, отримав нагороду Cases & Faces 2025 і срібну відзнаку ECDMA Global Awards 2025, пишенаукові статті про кібербезпеку і ШІ. В інтерв'ю він пояснює, що має з'явитися між даними компанії та моделлю, перш ніж співробітники отримають ШІ-асистента.

— Чому банк чи страхова не можуть просто підключити ChatGPT до своїх даних?

Технічно це нескладно. Складно гарантувати, що асистент побачить лише дозволене конкретному співробітнику, а кожну його відповідь можна буде пояснити й перевірити. Це схоже на нового співробітника, якому в перший день дали ключі від усіх кабінетів і архівів: потрібну папку він знайде, але відкриє й ту, яку йому бачити не належить. Модель тут найпростіша частина. Готовність даних і система керування доступом у кожної організації свої, і саме на них такі проєкти зазвичай зупиняються.

— Ви проєктуєте шар між корпоративними даними та ШІ. Що в нього входить?

Три напрями, які в ШІ-проєктах зазвичай ведуть різні люди:

Хмарна архітектура визначає, де живуть дані й модель і як ізольовані середовища. Безпека відповідає за ідентифікацію користувача, права й журнали. Самі дані, їх якість, структура та походження.

Магістерська програма з Data Science навчила мене дивитися на дані очима аналітика й одразу проєктувати цей шар під пошук і машинне навчання.

— У 2022 році під вашим архітектурним керівництвом запустили R2 Copilot, корпоративного асистента на Azure з інтеграцією у Word, Excel, Outlook і Teams. Що там довелося вирішувати, крім самої моделі?

Майже все. Асистент працював в Azure-середовищі клієнта, тож ми визначали, як він розпізнає користувача, де проходять межі між підрозділами і скільки контексту отримує кожен запит. Модель отримувала мінімум, потрібний для запитання, а звернення журналювалися. Рішення пройшло зовнішній технічний аудит і отримало позначку certified software у програмі Microsoft Solutions Partner, а згодом підхід виріс у лінійку асистентів для окремих бізнес-сценаріїв.

— Що найнебезпечніше в прямому підключенні?

Модель нічого не знає про корпоративні повноваження. Фахівець з урегулювання збитків працює зі своїми справами, договори перестрахування відкриті вузькому колу, кадрові документи ще вужчому. Якщо індекс зібрали без цих обмежень, асистент перекаже співробітнику медичний висновок із чужої справи. До того ж персональні дані, медична інформація й комерційна таємниця мають різні правила зберігання та видалення, а спільний канал передачі контексту в модель їх змішує.

— Припустімо, доступ налаштували правильно. Цього достатньо, щоб відповідям можна було довіряти?

У регульованій галузі відповідь мусить мати походження: джерело, версію документа, дату і правило, за яким її сформовано. Якщо умови кредитного продукту змінювалися тричі за рік, а асистент процитував стару редакцію, без цього ланцюжка ніхто не з'ясує, звідки взялася помилка. Часто покладаються на RAG, але він лише підбирає релевантний контекст і не вирішує, чи має користувач право його бачити. Це завдання ідентифікації, фільтрації за правами й аудиту.

— А якщо загроза приходить ззовні, через лист чи документ?

Асистент постійно читає те, чого банк не контролює: листи клієнтів, вкладення, сторінки з інтернету. Вписана туди інструкція може змусити його розкрити контекст розмови або зійти з робочого сценарію. Тому обмеження ставлять окремо на вхідні дані, на інструменти моделі й на її відповіді. Асистент сам не ініціює платежів і не змінює картку клієнта, критичні рішення перевіряє людина, а для сумнівних випадків є правила ескалації.

— Як тоді виглядає правильна архітектура?

Основна робота відбувається до першого промпту. Корпоративні документи дублюються й застарівають, а модель лише швидше відтворює цей безлад, тож джерела спершу інвентаризують і чистять. Дані лишаються в контрольованому хмарному середовищі, індекс успадковує права вихідних систем, кожна відповідь посилається на документ і потрапляє в журнал. Секрети, сертифікати й сервісні облікові записи ведуть як окремий життєвий цикл. Якість, безпеку та вартість вимірюють ще до масштабування. У регульованій галузі добрий асистент передусім знає, яких даних він не має права показувати.