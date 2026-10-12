Чому багатодітні батьки можуть втратити відстрочку від мобілізації в Україні: детальне пояснення

В Україні багатодітні батьки можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо не виконують передбачених законом умов. Зокрема, перешкодою може стати борг зі сплати аліментів, сукупний розмір якого перевищує суму платежів за три місяці.

Про це йдеться в матеріалі "Судово-юридичної газети". Видання також роз'яснило, що робити військовослужбовцям, якщо підстави для відстрочки не врахували до мобілізації або вони виникли вже після призову.

Коли багатодітним батькам можуть відмовити у відстрочці

Українське законодавство передбачає право на відстрочку від мобілізації для чоловіків і жінок, на утриманні яких перебувають троє або більше дітей віком до 18 років. Водночас сама кількість дітей або наявність відповідних записів у свідоцтвах про народження не гарантує такого права. Важливо, щоб батьки фактично утримували неповнолітніх.

Однією з підстав для відмови може бути заборгованість зі сплати аліментів після розлучення батьків. Зокрема, право на відстрочку не поширюється на осіб, сукупний борг яких перевищує суму платежів за три місяці.

Отже, сам факт батьківства трьох або більше дітей не означає автоматичного звільнення від призову. Під час розгляду питання про відстрочку враховують обставини, визначені законодавством.

Що робити, якщо підстави для відстрочки не врахували

Якщо право на відстрочку виникло ще до мобілізації, але його не врахували, або підстави для неї з'явилися вже після призову, військовослужбовець може звернутися з відповідним рапортом до командування своєї військової частини.

До рапорту потрібно додати документи, які підтверджують право на відстрочку. У зверненні слід попросити розглянути ситуацію відповідно до вимог чинного законодавства.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в застосунку "Резерв+" можуть одночасно відображатися чинна відстрочка від мобілізації та статус розшуку ТЦК. Червона позначка не означає автоматичного скасування відстрочки, оскільки ці статуси мають різні підстави. Щоб з'ясувати причину появи позначки про розшук, варто звернутися до ТЦК та СП і перевірити свої військово-облікові дані.

Також OBOZ.UA писав про студента, якого мобілізували після скасування відстрочки, попри навчання за денною формою. Під час перевірки представники ТЦК засумнівалися, чи справді чоловік навчається, зокрема через його відповіді на запитання про спеціальність і навчальний план.