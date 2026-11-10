Чому авто у СРСР було розкішшю: справа не лише у вартості

В сучасному світі власний автомобіль – це в першу чергу засіб пересування, корисний у побуті інструмент. В часи СРСР все було не так. Наявність в родині машини вказувала на непогане матеріальне становище і високий суспільний статус.

Радянський автопром за кількістю випущених одиниць входив до п’ятірки найбільших у світі. При цьому придбати в особисте користування транспортний засіб пересічному громадянину Союзу було геть непросто – власний "залізний кінь" вважався справжньою мрією, часто недосяжною. Чому це було саме так, розповів канал "ПА.БО Техніка".

Дефіцит і черги

Коли кажемо СРСР, автоматично маємо на увазі дефіцит. В Країні Рад бракувало всіх товарів і автомобілі тут не були винятком – їх просто не було у вільному продажі. Щоб отримати автомобіль, громадянам доводилося записуватися в чергу і чекати буквально роками.

Трошки швидше просуватись по цій черзі могли представники стратегічно важливих професій, військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші категорії, які користувалися державними пільгами. Для решти населення очікування могло розтягнутися навіть на десятиліття. Так, люди, які стали в чергу на придбання "Волги" у 1959 році, змогли отримати автомобілі лише в 1966-му.

Висока вартість автомобілів

Навіть якщо вдавалося дочекатися своєї черги, наступною перешкодою ставала ціна. Радянські автомобілі коштували дорого порівняно із середніми заробітками населення. Приміром, у 1970-х роках ЗАЗ-966 "Запорожець" оцінювали приблизно у 3000 рублів – за тодішнім курсом це становило близько 3614 доларів. За рівня зарплат того часу навіть на найдешевшу модель доводилося довго відкладати гроші.

Планова економіка та нестача машин

Автомобільна промисловість СРСР, як і будь-яка інша галузь, розвивалася за принципами планової економіки. Кількість машин, які мали випустити заводи, визначала держава, а не реальний попит покупців. Через це легкових автомобілів виробляли недостатньо.

У 1985-1986 роках Радянський Союз випускав понад 2,2 мільйона автомобілів на рік, однак легкові моделі становили лише трохи більше половини від загальної кількості. Для порівняння з розвиненими країнами це був доволі скромний показник.

Погана якість і проблеми з ремонтом

Власникам радянських машин доводилося миритися з недоліками їхньої якості. Ненадійні комплектуючі, обмежений комфорт і недостатньо розвинена система технічного обслуговування ускладнювали користування автомобілем. До того ж знайти потрібні запчастини було непросто, тому навіть простий поточний ремонт міг перетворитися на проблему.

Обмеження на продаж автомобілів із пробігом

Не надто розвиненим був і вторинний автомобільний ринок. Перепродаж машин регулювався адміністративними правилами, через що купити авто безпосередньо в іншого власника було складніше. Таким чином, можливості придбати власний транспорт залишалися обмеженими навіть для тих, хто не хотів купувати нову машину.

Іноземні авто – розкіш для обраних

Якісні та зручні імпортні автомобілі для більшості радянських громадян були абсолютно недосяжними. Їх сприймали як предмет розкоші, а придбати такі машини могли переважно високопосадовці партійного апарату або люди, які мали доступ до спеціальних каналів продажу. Зокрема, іноземні товари і автомобілі можна було придбати в магазинах "Берізка", де розраховувалися іноземною валютою або спеціальними чеками.

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