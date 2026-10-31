Частину України накриють дощі і туман: прогноз погоди на вихідні

В Україні в суботу, останній день жовтня, згідно з прогнозами синоптиків, загалом буде хмарно. В більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях очікуються помірні, на решті території місцями невеликі дощі.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, зі швидкістю у 5-10 м/с. Загалом сьогодні температура вночі від 2 до 8° тепла, проте вже вдень повітря прогріється до 7-12°, попереджають в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 31 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Небезпечні явища

Для Львівської та Волинської областей метеорологи надали попередження про небезпечні стихійні гідрологічні явища. А саме: з 31 жовтня і до 13 листопада на річках басейну Дністра та суббасейнів Сяну і Західного Бугу "зберігатиметься режим низької осiнньої меженi". Це фаза водного режиму річки, яка характеризується найнижчим рівнем і мінімальними витратами води в осінній період.

"Рiвнi води утримуватимуться близькими до найнижчих значень за весь перiод спостережень, на окремих ділянках – нижчими за них; водність річок утримуватиметься низькою, на окремих дiлянках – нижче критеріїв маловоддя; зберiгатиметься заростання русел водною рослиннiстю, на окремих малих рiчках – вiдсутнiсть стоку", – попередили в Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпеку. Джерело: Укргідрометцентр

Явищу присвоєно третій, тобто найвищий, "коричневий рівень небезпеки".

Що кажуть фахівці

Загалом погодні умови в наступні дві доби будуть формуватися під впливом південного циклону та малоградієнтного поля підвищеного тиску. Температура на більшій частині України перевищуватиме кліматичну норму на кілька градусів, з найвищими значеннями у південно-східній частині країни.

Осінь. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Дощі різної інтенсивності так чи так зачеплять практично всі регіони, а у високогірній частині Карпат вони будуть упереміш із мокрим снігом. Крім того, тлі слабкого вітру та високої вологості зранку країну очікують тумани.

Погода на 31 жовтня

Сьогодні у західних регіонах країни очікується хмарна погода і дощ, а у Карпатах – разом з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря в день коливатиметься від 6 до 11° тепла (за Цельсієм).

У північній частині країни вночі без істотних опадів, але вже вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі очікується 4-9°, а вдень – 6-11°С.

Погода в Україні в жовтні. Джерело: Рixnio

У центральних регіонах України також помірні дощі та ранковий туман. Температура повітря протягом доби вдень коливатиметься в діапазоні від 7 до 12° тепла.

У південній частині країни вночі та вранці також дощі, проте вже вдень без істотних опадів. На півдні вітер дещо сильніший, до 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 6 до 11°, а вдень – 8-13°С.

Й у східних регіонах прогнозується хмарна погода, помірний дощ і південно-східний вітер до 5-10 м/с. Температура тут, як і на півдні, вночі до плюс 11°, а вдень до плюс 13°.

Погода у неділю, 1 листопада

Погода в Україні в жовтні. Джерело: Рixnio

У неділю в західних регіонах переважно без опадів, подекуди туман. Лише вночі у Карпатах можливий невеликий дощ (та мокрий сніг). Вітер змінних напрямків, не перевищить 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься від нуля до 5° тепла, а вже вдень – до 6-11°С.

У північних областях очікується похмура та дощова погода протягом всієї доби. Температура повітря в нічний час очікується 4-9°С, а днем ​​коливатиметься в межах 6-11°С.

Потужні опади. Джерело: Anadolu/Facebook

У центральних регіонах країни вночі місцями невеликий дощ, та вже день без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме від 5 до 10° тепла, а вдень – 8-13°.

У південній частині країни очікується мінлива хмарність, проте без опадів (подекуди можливий туман). Тут температура ніччю становитиме 5-10°, а вдень – 10-15°С.

І так само у східних регіонах – вночі місцями невеликий дощ, та вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується в межах 6-11°С, і день від 9 до 14°С.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом на початку листопада в Україні не очікується різкого похолодання та снігопадів по всій території країни. Проте вже 4-5 листопада в частині областей прогнозують значне зниження температури – на 3–5 градусів...