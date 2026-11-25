Був на кожній кухні: посуд із СРСР повернувся в моду

Втомившись від мінімалізму та функціонального дизайну, світ почав повертатись до моди на вінтаж і мода ця принесла з собою несподіваний привіт із СРСР. Нової популярності зараз став набирати емальований посуд із розписами, як на бабусиній кухні.

Миски, глечики, кухлі та каструлі з квітковими розписами, крапчастими візерунками і насиченими кольорами можна знайти на полицях магазинів в усьому світі. Причому йдеться не лише про ностальгію за старими речами, а й про ширший інтерес до ретродизайну. OBOZ.UA вирішив дізнатись про цей тренд більше.

В радянські часи емальований посуд з розписами був популярним з кількох причин. По-перше, альтернатив було зовсім небагато, тож люди купували те, що було в доступі. По-друге, барвисті предмети з яскравими малюнками привносили у сіру радянську дійсність хоч якісь барви – ставали акцентом на не дуже затишних і бідно обладнаних кухнях. Тепер така естетика знову стає популярною: особливо приваблюють квіткові мотиви, яскраві відтінки та характерні цятки, що нагадують бризки фарби.

Повернення інтересу до такого посуду пов'язане із загальною тенденцією відходу від надмірного мінімалізму. В інтер'єрах дедалі частіше з'являються речі з історією, виразними деталями та індивідуальним характером. Вінтажні миски чи глечики можуть несподіваним чином прикрасити кухонний простір. До того ж вони доволі несподівано поєднуються із сучасним посудом.

Знайти такі речі можна не лише в нових колекціях, натхненних ретродизайном. На онлайн-барахолках досі продають емальований посуд зі старих радянських запасів, зокрема в доброму стані. Тож охочі додати кухні трохи вінтажного настрою можуть придбати справжні речі з минулого, а не сучасні стилізації під них.

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