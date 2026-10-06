"Будь гучною": ГО "Землячки" запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві

ГО "Землячки" запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві.

Її мета – зібрати 6 млн грн на 500 комплектів зимової форми, адаптованої до потреб жінок, які служать на бойових посадах у Силах оборони України. Нова всеукраїнська кампанія "Будь гучною" від ГО "Землячки" звертається до стереотипів і суспільних установок, які роками визначали, якою "має бути" жінка. В її основі – фрази, знайомі багатьом ще з дитинства: "говори тихіше", "будь скромнішою", "не бігай", "не сперечайся", "це не для дівчат". "Будь гучною" переосмислює ці установки через досвід жінок, які самі обирають свій шлях – у бізнесі, спорті, культурі, громадському секторі та війську – і не дозволяють стереотипам визначати, ким їм бути та наскільки гучно заявляти про себе.

Кампанія про право жінок сам... Джерело: ГО «Землячки» Розгорнути

"За п’ять років роботи ми зустріли тисячі захисниць, які щодня руйнують уявлення про "жіночі" ролі: командують підрозділами, рятують життя, керують БПЛА, розміновують території, ухвалюють складні рішення й захищають країну. У кампанії "Будь гучною" ми об’єднали відомих українок зі сфер спорту, культури та громадського життя із захисницями, щоб показати, скільки різних шляхів може обрати жінка. Бути гучною – це бути собою", – зазначає Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО "Землячки" та Інституту воєнної психології WISPR.

Кампанія про право жінок сам... Джерело: ГО «Землячки» Розгорнути

Фандрейзингова мета "Будь гучною" – забезпечити зимовою формою 500 жінок, які служать на бойових посадах в Силах оборони України. Для цього організація планує зібрати 6 млн грн. До кожного комплекту вартістю 12 тис. грн увійдуть куртка, штани, лонгслів, шапка та баф.

ГО "Землячки" розробила жіночу зимову форму у 2022 році й відтоді десятки разів допрацьовувала її на основі відгуків військовослужбовиць, які виконують бойові завдання. Наразі ГО "Землячки" спільно з Міністерством оборони України працює над інтеграцією таких комплектів, створених за військовими стандартами США/NATO, у систему державного забезпечення.

Центральним елементом "Будь гучною" став соціальний ролик (переглянути за посиланням), що об’єднав жінок із різних сфер, кожна з яких свого часу обрала не дозволяти чужим уявленням визначати її місце та можливості. Серед героїнь відео – професійна тенісистка Марта Костюк, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька,олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, адвокатка і правозахисниця Інна Мірошниченко, співачка й авторка пісень TAYANNA та правозахисниця, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Кампанія про право жінок сам... Джерело: ГО «Землячки» Розгорнути

"Усе своє творче життя я підтримую жінок і хочу надихати їх не боятися власного голосу. Ми завжди співаємо про сміливих дівчат – тих, хто не боїться бути собою, говорити вголос і відстоювати себе. Бо кожна з нас має право бути почутою, бути вільною, бути на рівних. Бути гучною", – каже Олександра Заріцька.

Кампанія про право жінок сам... Джерело: ГО «Землячки» Розгорнути

До ролика також долучилися українські захисниці, чий досвід особливо виразно демонструє, наскільки умовним сьогодні є поділ на те, що "для жінок", а що – ні: бойова медикиня Олена з позивним "Одуванчик", командирка відділення безпілотних авіаційних комплексів Валерія "Козирна", саперка-вибухотехнікиня Аліна "Фоксі", а також військовослужбовиці інших спеціальностей зі Збройних сил та Національної гвардії України.

"У дитинстві мені забороняли футбол, баскетбол, айкідо й навіть паяння – казали, що це "хлопчачі" заняття. Я все одно займалася цим потайки. У медуніверситеті чула, що операційна – не місце для жінок. Сьогодні я лікарка-анестезіологиня. А коли їду на фронт, знову чую: "Навіщо тобі це? Ти ж дівчинка". Мені досі намагаються сказати, що я можу робити, а чого – ні. І я досі вирішую це сама", – ділиться Олена, бойова медикиня.

У кампанії поруч опиняються жінки з дуже різним досвідом, але саме в цьому й полягає одна з її головних ідей. Право самій визначати свій шлях має кожна – незалежно від сфери, яку вона для себе обирає. "Будь гучною" нагадує, що жінкам не потрібно ставати зручнішими чи підлаштовуватися під правила, написані без них. І ця ідея стосується не лише суспільних очікувань, а й цілком конкретних речей – зокрема військової форми, створеної з урахуванням потреб жінок.

Кампанія про право жінок сам... Джерело: ГО «Землячки» Розгорнути

Долучитися до збору можна за посиланням. Також усі охочі можуть написати ГО "Землячки" в Instagram – команда допоможе відкрити допоміжну банку або підкаже, як найзручніше підтримати збір від імені бізнесу.

Про ГО "Землячки"

ГО "Землячки" з 2022 року забезпечує жінок у Силах оборони України військовою формою та спорядженням, адаптованими до жіночої анатомії, а також гуманітарною допомогою. Окремими напрямами роботи організації є психологічна підтримка захисниць і ветеранок, адвокація та проєкти, спрямовані на гендерну рівність. Станом на червень 2026 року організація закрила понад 31 тис. індивідуальних запитів військовослужбовиць на загальну суму понад 255 млн грн.