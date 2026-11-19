Бризки в мікрохвильовці засохли на стінках: як розм’якшити їх парою без скребка

Щоб прибрати засохлі бризки в мікрохвильовці, підігрійте всередині миску з водою, залиште дверцята зачиненими, а потім протріть стінки м’якою губкою. Пара зволожить залишки їжі, і їх буде легше зняти без скребка.

Як підготувати посуд, розм’якшити забруднення та не обпектися під час прибирання, розповідає OBOZ.UA. Найбільша обережність потрібна після нагрівання: гарячими будуть і вода, і сама миска.

Яку миску поставити в мікрохвильовку

Візьміть стійку миску, придатну для мікрохвильової печі: орієнтуйтеся на маркування посуду. Вона має бути без металевих деталей, обідків і декору. Налийте звичайну воду, залишивши достатньо вільного місця до країв, щоб її було простіше перенести без розливання.

Поставте миску на поворотну тарілку й переконайтеся, що вона не заважає обертанню. Не закривайте посуд герметично: для очищення потрібна пара, яка вільно виходитиме в камеру. Лимон, оцет чи інші добавки для цього способу не обов’язкові.

Як нагріти воду й дати парі подіяти

Увімкніть нагрівання та стежте за водою через дверцята. Орієнтир – поява пари й вологи на внутрішніх поверхнях, а не тривале бурхливе кипіння. Тривалість залежить від потужності приладу та кількості води, тому не залишайте мікрохвильовку без нагляду й не допускайте википання.

Коли камера наповниться парою, зупиніть нагрівання. Не відчиняйте дверцята відразу: дайте волозі подіяти на засохлі бризки, а воді – трохи охолонути. Потім відкрийте дверцята, тримаючи обличчя та руки подалі від виходу гарячої пари.

Діставайте миску сухими кухонними прихватками або термостійкими рукавицями, надійно тримаючи її обома руками. Не нахиляйте посуд і не робіть різких рухів: перегріта вода здатна раптово закипіти під час переміщення. Якщо миску ще незручно брати через жар, залиште її охолонути довше, а потім поставте на підготовлену термостійку підставку.

Перед перенесенням миски під... Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA Розгорнути

Як витерти розм’якшені залишки їжі

Перед вологим очищенням вимкніть прилад із розетки. Коли внутрішні поверхні вже не обпікатимуть, пройдіться по них м’якою вологою губкою або серветкою. Знімайте забруднення легкими рухами, без сильного натискання, жорсткий абразивний бік губки й металевий скребок відкладіть, щоб не пошкодити покриття.

Стійку пляму спочатку притримайте вологою серветкою, щоб додатково розмочити її. Якщо цього недостатньо, повторіть обробку парою, використовуючи свіжу воду. Поворотну тарілку мийте після охолодження, без різкого перепаду температур, а камеру та внутрішній бік дверцят наприкінці витріть чистою серветкою. Не заливайте воду у вентиляційні отвори та залиште дверцята прочиненими для висихання.

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