"Боги війни": мережу вразило фото українських воїнів після 8,5 місяців на позиціях

У мережі показали фото українських воїнів, які пробули на передовій 8,5 місяців, перш ніж їх змінили. Знімки піхотинців вразили мережу, у коментарях люди висловлювали захоплення їхньою мужністю та героїзмом.

Світлини опублікували на сторінці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців у соцмережі Х, а також військовий фотограф Герман Крігер.

Що відомо

У 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців поділилися фото українських бійців, які повернулися в тил після 8,5 місяців перебування на позиції.

"Вісім з половиною місяців на передовій – приклад мужності та стійкості. Фотографії солдатів нашого мотопіхотного батальйону в перші кілька хвилин після повернення з лінії фронту. А потім пролунав дзвінок додому", – йдеться в дописі.

"Вісім з половиною місяців на передовій. Піхотинці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців нарешті повернулися в тил", – написав військовий фотограф Герман Крігер.

Користувачі мережі висловлювали своє захоплення мужністю і стійкістю українських піхотинців, які після 8,5 місяців перебування на передовій нарешті повернулися в тил.

"Молодці, бажаю вам міцного здоров'я та успіхів у майбутньому", "Героям слава!", "Абсолютні герої", "Герої, Україна ніколи не буде переможена", "Ласкаво просимо додому, герої. Я ціную вас і бажаю вам процвітання та щастя", "Боги війни! Ось як вони тримають лінію фронту", – пишуть у коментарях під дописом.

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