Блекаут після ударів РФ у Дніпрі: що зі світлом та водою у місті

У неділю, 8 листопада, Дніпро знову опинився без світла та води. Відключення почалися вночі, а через знеструмлення тягових підстанцій припинив роботу й електротранспорт.

Про це повідомило "Суспільне Дніпро". Журналісти розповіли, як містяни долають наслідки блекауту, а також навели пояснення міського голови Бориса Філатова щодо ситуації з комунальною інфраструктурою.

Як жителі Дніпра дають раду без світла та води

Це вже другий масштабний блекаут в обласному центрі за останні два тижні. Вранці люди шукали, де запастися питною водою та зарядити телефони й павербанки. Біля водних кіосків вишикувалися черги: містяни купували воду у великих ємностях, щоб вистачило на найближчі дні.

Місцева жителька Кароліна розповіла, що протягом останніх п'яти днів світло та воду в її будинку подавали лише на кілька годин і без чіткого графіка.

"Води немає. Не було добу, і ось знову відключили. Опалення ми ще не відчували. Приходимо до кіоску, робимо запаси, баклажки по 5–6 літрів. На родину з чотирьох людей, то на день-два вистачає", – розповіла вона.

Через перебої з електрикою родина заряджає павербанки на роботі, а продукти з холодильника перенесла на балкон.

"Павербанки заряджаємо на роботі, це виручає. З холодильника все винесли на балкон. Пощастило, що на другому поверсі мешкаємо. Слава Богу, поки газ є", – поділилася Кароліна.

Жінку також турбує, як місто впорається з перебоями в електро- та водопостачанні взимку. Особливе занепокоєння викликає те, як за таких умов навчатимуться діти та працюватимуть школи.

"Важко, бо лякає, що це тільки початок зими. І як діти, як працюватимуть школи – незрозуміло", – зазначила Кароліна.

Як у Дніпрі відновлюють водопостачання

Міський голова Борис Філатов повідомив, що роботу каналізаційної системи вдалося стабілізувати. На лівому березі воду подають за допомогою генераторів, тоді як на правому над відновленням водопостачання працюють енергетики.

Філатов також пояснив, чому повернення електроенергії не означає, що вода й опалення одразу з'являться в оселях. Для роботи насосів потрібна електрика, а вода є теплоносієм у системі опалення, тому від стабільності електропостачання залежить робота обох систем.

Водночас різкі перепади напруги можуть пошкодити складне обладнання насосних станцій і котелень. Після таких збоїв комунальникам доводиться повторно запускати системи та ліквідовувати наслідки гідравлічних ударів.

Мер також пояснив, що розкопки на вулицях міста – вимушений захід, адже комунальникам необхідно терміново замінювати пошкоджені ділянки мереж.

Як працює транспорт і міська інфраструктура

Через знеструмлення всіх тягових підстанцій трамваї та тролейбуси не курсують. Частково замінити їх мають додаткові автобуси, які почали виходити на міські маршрути.

Метрополітен залишається відкритим і слугує укриттям для жителів. Також продовжують працювати стаціонарні пункти незламності. Якщо виникне потреба, міська влада планує розгорнути пересувні.

На найбільш завантажених перехрестях світлофори працюють від акумуляторів, завдяки чому вдається підтримувати регулювання дорожнього руху.

Міські лікарні мають необхідні резерви для автономної роботи, тому продовжують надавати медичну допомогу без перерв.

Філатов зазначив, що міська влада постійно координує дії з енергетиками та обласною військовою адміністрацією. Аварійні служби працюють цілодобово.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 8 листопада російські війська атакували безпілотником приватний сектор Дніпра. Унаслідок удару загинула людина, ще троє містян постраждали, а один із будинків було зруйновано. Згодом під ворожий обстріл потрапило автотранспортне підприємство – там спалахнули склади та вантажівки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.