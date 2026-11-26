Безкоштовна роздача різдвяних наборів ROSHEN: в компанії попередили про шахрайство в соцмережах

Корпорація ROSHEN заявила про поширення в соціальних мережах та месенджерах неправдивої інформації щодо проведення святкової акції з безкоштовною роздачею різдвяних подарункових наборів.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті.

"Зазначена акція не має жодного стосунку до корпорації ROSHEN. Використання назви, логотипу та зображень продукції ROSHEN у цих матеріалах є несанкціонованим", – йдеться у заяві.

В компанії закликали споживачів не переходити за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях, а також не надавати персональні дані та не поширювати зазначену інформацію.

"Актуальна інформація про офіційні акції та ініціативи ROSHEN публікується на офіційних ресурсах компанії", – наголосили в компанії.