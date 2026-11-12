Без балаклав, з увімкненими бодікамерами й у присутності поліції: омбудсмен нагадав, як має відбуватися мобілізація

В умовах продовження російської війни Україна не зможе вижити як держава, тому мобілізація виправдана. Втім, вона має відбуватися без порушення законодавчих норм.

На цьому наголосив омбудсман Дмитро Лубінець, який 11 листопада дав коментар в ефірі "Еспресо". Цим фрагментом уповноважений Верховної Ради України з прав людини поділився у своєму Telegram-каналі.

"Моя позиція залишається незмінною: мобілізаційні процеси, зрозуміло, повинні продовжуватися в Україні, враховуючи продовження російської агресії проти нашої держави. І це відбувається з 2014 року. І всі ми розуміємо, що без продовження мобілізації ми не виживемо як держава. Але! Ці процеси повинні відбуватися виключно в законний спосіб", – заявив політик.

Співробітники ТЦК і СП не мають застосовувати силу, також вони не мають права утримувати людей у своїх приміщеннях без юридичних підстав.

"Вони не мають права носити балаклави, знімати знаки розпізнавання, шеврони зі свого одягу. І обов'язково ці процеси мають відбуватися завжди виключно у фізичній присутності працівників Національної поліції", – нагадав Лубінець.

Він додав, що саме органи правопорядку мають обов'язок перевіряти документи, і лише після цього працівники територіальних центрів комплектування можуть виясняти, чи перебуває конкретна людина на військовому обліку й чи оформлені правильно її військово-облікові документи.

Омбудсман вважає, що "час максимального юридичного врегулювання" дій ТЦК і СП був пропущений.

"Зараз нове керівництво як Міноборони, так і новий головнокомандувач сприймають мої рекомендації як уповноваженого. Дійсно відбувається процес максимальної цифровізації мобілізаційних процесів", – сказав Лубінець. Він вважає, що саме це допоможе мобілізації стати більш прозорою та справедливою.

Дмитро Лубінець в ефірі укра... Джерело: Скриншот ролика Розгорнути

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