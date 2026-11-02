Аукціони з продажу брухту мають бути ринковими: УМП закликало Мінекономіки до зваженого підходу

ОП "Укрметалургпром" звернулося до Міністерства економіки та довкілля з проханням врегулювати механізм продажу металобрухту державних підприємств і забезпечити прозорі та однакові правила для всіх учасників ринку. Зокрема, при запровадженні аукціонів з продажу потрібно не допустити створення виняткових умов для держкомпаній, та сформувати справедливу ринкову ціну лотів.

Про це йдеться у листі, адресованому очільнику Мінекономіки Олександру Кравченку.

У зверненні наголошується, що брухт "Укрзалізниці" є важливим джерелом стратегічної сировини для української металургії. У галузі вважають, що максимальні обсяги такого брухту мають реалізовуватися та перероблятися всередині країни, оскільки це забезпечує зайнятість, податкові надходження та виробництво продукції з високою доданою вартістю.

Водночас в "Укрметалургпромі" виступили проти можливого створення окремого механізму експорту брухту для державних компаній, зокрема для "Укрзалізниці" – адже такі винятки можуть створити нерівні умови конкуренції, ризики зловживань і тіньових схем, а також призвести до втрат державного бюджету.

Металурги при цьому заявили про готовність активно купувати брухт УЗ на внутрішньому ринку. За даними "Укрметалургпрому", "Метінвест" та "Інтерпайп" уже зараз готові викуповувати щонайменше 65–70% обсягів, які виставляються на торги, за умови ринкового формування стартової ціни. Після повноцінного відновлення роботи металургійних підприємств ця частка, за оцінкою об’єднання, може зрости до 90–95%. Також об’єднання пропонує відмовитися від проєктів рішень, які передбачають скасування нульової квоти на експорт брухту для держпідприємств у листопаді–грудні 2026 року та надалі з 2027 року, та затвердити чіткий план реалізації брухту "Укрзалізниці" на 2027 рік саме на внутрішньому ринку.

Принципи можливих аукціонів на експортні квоти також мають бути ринковими – зокрема, стартова ціна має становити не менше €80 за тонну, переконані в УМП. За квоти у 200 тис. тонн це може забезпечити бюджету щонайменше €16 млн.

За розрахунками об’єднання, при нульовій стартовій ціні потенційний надприбуток експортерів може сягнути €22,6 млн, тоді як бюджет не отримає нічого від продажу квоти. При старті €80 за тонну бюджет отримає близько €16 млн, а експорт залишатиметься прибутковим для трейдерів.

У документі окремо наголошується, що правила мають бути однаковими як для приватних, так і для державних компаній. "Будь-які винятки для держкомпаній це можливості для схем та прямих втрат бюджету. Однакові правила для всіх цей ризик усувають", – йдеться у зверненні.

Раніше у GMK Center заявили, що скасування нульової квоти може повернути старі "сірі" схеми, коли український брухт вивозили до ЄС без мита, переоформлювали і далі відправляли до Туреччини. Фактично це дозволяло обходити експортне мито €180 за тонну. У результаті трейдери заробляли на вивезенні сировини, а бюджет втрачав десятки мільйонів євро. Різниця для держави величезна, адже експорт однієї тонни брухту дає бюджету лише 50–100 грн.