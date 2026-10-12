Анжеліка Сивенюк: як дерматолог із Маріуполя навчає косметологів лікувати акне без шкоди для шкіри

Ще під час навчання в Харківському національному медичному університеті Анжеліка Сивенюк зацікавилася дерматологією, особливо запальними процесами та акне. Після отримання диплома вона пройшла інтернатуру за спеціальністю "дерматовенерологія" і почала практику з пацієнтами. Саме в цей період вона дедалі частіше стикалася з питанням: чому активна терапія акне нерідко супроводжується подразненням, лущенням і призводить до того, що пацієнти припиняють лікування раніше часу?

Після переїзду до США Анжеліці фактично довелося заново вибудовувати професійну кар’єру, оскільки український диплом лікаря сам по собі не дає права на медичну практику в Америці. Тому вона отримала ліцензію Licensed Esthetician у штаті Каліфорнія та продовжила працювати вже у сфері естетичної косметології. Сьогодні вона формулює свій професійний статус так: лікарка-дерматовенерологиня за освітою, здобутою в Україні, і Licensed Esthetician у Каліфорнії. Цей етап став для неї приводом заново структурувати накопичені знання, адаптувати професійний досвід до нової системи та почати формувати власний напрям роботи з акне й чутливою шкірою.

Сьогодні її практика будується на кількох напрямах: консультації, розробка індивідуальних програм догляду, ведення клієнтів з акне та чутливою шкірою, професійні процедури, навчання косметологів і підготовка освітніх матеріалів. За спостереженням Анжеліки, лікування найчастіше кидають саме тоді, коли людина перестає розуміти логіку того, що відбувається з її шкірою.

Саме з цих спостережень поступово формується авторський підхід Анжеліки – BOAA™ (Barrier-Oriented Acne Approach). Його основна ідея полягає в тому, що ефективність терапії акне залежить не лише від обраних активних компонентів – ретиноїдів, бензоїлпероксиду чи азелаїнової кислоти, – а й від здатності шкіри переносити терапію протягом необхідного часу. Тому під час побудови індивідуальних схем Анжеліка приділяє увагу стану шкірного бар’єра, поступовому введенню активних компонентів і своєчасній корекції догляду при появі ознак перевантаження шкіри.

Зараз Анжеліка працює над тим, щоб систематизувати BOAA™ і вивести накопичений практичний досвід за межі індивідуальної роботи з клієнтами. Анжеліка вже навчила за цим підходом понад 50 фахівців з різних країн в онлайн- та офлайн-форматі, публікує наукові та професійні матеріали в міжнародних виданнях і виступає суддею на міжнародних чемпіонатах у beauty-індустрії. За роки роботи вона отримала кілька професійних нагород у сфері косметології та лікування акне. Паралельно вона готує власний чемпіонат для фахівців, які працюють з акне, та професійну асоціацію, що об'єднує дерматологів, косметологів та інших фахівців, які працюють зі шкірою.Також серед її довгострокових проєктів – розробка власної лінії професійного догляду, орієнтованої на чутливу та схильну до акне шкіру.

"Сильний фахівець має не лише працювати з клієнтами, а й аналізувати результати, систематизувати досвід і передавати знання іншим професіоналам", формулює Анжеліка Сивенюк свій професійний принцип. Для неї ефективність терапії визначається не лише швидкістю зменшення запальних елементів, а й тим, наскільки стабільно шкіра переносить лікування і чи здатна людина пройти необхідний курс без постійних зривів через подразнення.

Найближчі плани Анжеліки пов'язані із систематизацією накопиченого досвіду: оформити BOAA™ у форматі повноцінної освітньої програми для косметологів, запустити міжнародний чемпіонат і професійну асоціацію, довести до запуску власний бренд. Окремий напрям, публікації та участь у професійних заходах, через які поступово формується міжнародна експертна спільнота фахівців з акне та відновлення шкірного бар'єра.