Анатолій Фурсов випустив книгу про використання Інтерполу для політичних переслідувань

Вийшла книга "Інтерпол як інструмент політично мотивованого переслідування: практичний посібник із захисту". Її автор – міжнародний юрист, який понад 17 років займається захистом людей, оголошених у розшук із політичних мотивів.

Фурсов знає цю систему не лише з професійного досвіду. У 2023 році Міністерство юстиції РФ внесло його до реєстру іноземних агентів. Згодом проти нього порушили кримінальну справу та спробували оголосити його в міжнародний розшук через Інтерпол. Комісія з контролю за файлами Інтерполу визнала запит політично мотивованим і видалила відповідне досьє.

Як працює система

Статут Інтерполу забороняє організації втручатися у справи політичного характеру. Водночас держави можуть намагатися обійти це обмеження: політичне переслідування оформлюють як звичайне кримінальне провадження, а в запиті до Інтерполу воно подається як справа про загальнокримінальний злочин.

Про те, що людина перебуває в розшуку, вона нерідко дізнається лише під час проходження паспортного контролю або безпосередньо перед посадкою на літак.

Станом на 2022 рік у базах Інтерполу за запитами Росії значилися 10 098 осіб. У період із 2017 до 2022 року Комісія визнала такими, що не відповідають правилам організації, близько 70% перевірених повідомлень. У 2025 році частину обмежень щодо російських запитів, за даними автора, було негласно пом’якшено.

На території Росії можливості для ефективного захисту в таких справах вкрай обмежені. У 2024 році виправдувальні вироки отримали 990 із 512 845 засуджених – менш ніж 0,2%. Саме тому, як зазначає автор, стратегію захисту часто доводиться вибудовувати за межами країни.

Що містить книга

Посібник розрахований на підприємців, емігрантів, журналістів, активістів та адвокатів. Матеріал побудований за логікою реальної справи – від попередньої перевірки власного статусу та підготовки документів до затримання, екстрадиції та подальшого захисту.

Окремі розділи присвячені зверненням до Комісії Інтерполу, Європейського суду з прав людини та ООН, а також захисту майна й особистої безпеки за кордоном.

У додатках автор зібрав чеклісти, зразки документів і таблицю процесуальних строків.

Основу книги становлять 116 реальних справ.

Три головні висновки автора

Видалення даних із бази Інтерполу не гарантує безпеки. Інформація може залишатися в національних базах даних, Шенгенській інформаційній системі та системах розшуку країн СНД. Відомі випадки затримання людей навіть після видалення повідомлення Інтерполу.

Жодна окрема процедура не вирішує проблему повністю. Видалення даних з Інтерполу не припиняє кримінальне провадження, отримання притулку не означає автоматичного видалення інформації з баз, а рішення про відмову у видачі має силу лише в конкретній країні.

Політичний характер переслідування необхідно доводити документально. Жоден орган не встановлює його автоматично, тому, на думку автора, докази та необхідні документи варто збирати заздалегідь.

"Переслідування, позбавлене правової підстави, перестає бути невразливим у той момент, коли проти нього вибудовується документально підтверджена позиція", – пише Анатолій Фурсов.

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Про автора

Анатолій Фурсов – міжнародний юрист, судовий експерт і правозахисник, експерт із питань Росії, України та Білорусі, PhD. Він є керуючим партнером колегії адвокатів "Домбровицький і партнери" та засновником міжнародної правозахисної мережі INTERPOL-SOS, яка об’єднує адвокатів, журналістів, детективів та експертів із понад 200 держав.

Фурсов є автором понад 100 експертних висновків щодо ситуації в країнах походження для судів і міграційних органів ЄС, США, Великої Британії та інших країн. Його професійну діяльність і справи висвітлювали The New York Times, El Mundo, El Confidencial, "Радіо Свобода", "Медуза", "Нова газета Європа" та інші медіа.